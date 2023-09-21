【高盛推介】港交所連跌7日　資金吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所昨日(20日)失守290元水平，跌約1.5%，今早(21日)繼續下跌，低開見282.6元的近1個月低位後跌幅收窄。現報285.2元，跌約0.5%，目前為連續第7日下跌。港交所日前與廣西壯族自治區人民政府，就加強溝通合作、協助廣西企業赴港上市等，簽署合作備忘錄。

觀察個股輪證資金流向，港交所好倉近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,780萬元。

港交購19442，行使價310.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.8倍，貼價、高敏感度。

港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿12.2倍，輕微價外、高槓桿、低街貨。

港交購17397，行使價350.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.1倍，中年期。

港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

港交沽12128，行使價265.68元，2023年11月27日到期，實際槓桿13.2倍，低面值、高槓桿。

港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿8.5倍，貼價。

港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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