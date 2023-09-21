【高盛推介】港交所連跌7日 資金吸納好倉
2023年09月21日 13:07
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：港交所昨日(20日)失守290元水平，跌約1.5%，今早(21日)繼續下跌，低開見282.6元的近1個月低位後跌幅收窄。現報285.2元，跌約0.5%，目前為連續第7日下跌。港交所日前與廣西壯族自治區人民政府，就加強溝通合作、協助廣西企業赴港上市等，簽署合作備忘錄。
觀察個股輪證資金流向，港交所好倉近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,780萬元。
投資者如看好港交所，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度港交購(19442)。輕微價外選擇可留意高槓桿、低街貨港交購(18367)。中年期選擇可留意港交購(17397)。牛證方面可留意港交牛(54249)，與現價有約25元收回距離。
港交購19442，行使價310.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.8倍，貼價、高敏感度。
港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿12.2倍，輕微價外、高槓桿、低街貨。
港交購17397，行使價350.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.1倍，中年期。
港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
港交沽12128，行使價265.68元，2023年11月27日到期，實際槓桿13.2倍，低面值、高槓桿。
港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿8.5倍，貼價。
港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。