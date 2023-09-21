南韓一款電動車推出20天賣6000輛　開呢個價...

電動車市場競爭激烈，除了鬥外形及設備外，價錢大眾化的車款，愈來愈受歡迎，成為電動車的新戰場。南韓汽車大廠起亞(Kia)近日推出售價2,700萬韓圜(約15.75萬港元)的兩座位Ray EV，推出20天的銷量已達到今年全年目標。

外媒報道，Kia Ray EV電動車有二人座及四人座兩款，當中二人座售價由2,700萬韓圜起，首爾的售價扣除政府補貼降至1.6萬美元(約12.48萬港元)。起亞指，過去20個工作天內已超過6,000名客戶預訂，已超過今年全年4,000輛的目標數。

Kia Ray EV一次充電可行駛約200公里，使用快速充電器，大約40分鐘即可從10%充電到80%。

其實大約在3年前，中國已發生過類似的故事。當年五菱宏光推出的廉價電動車Mini EV，售價僅2.88萬至3.88萬元人民幣，賣點就是人人都負擔得起。結果開賣第一個月即售出1.4萬輛，之後兩個月銷售進一步增至2萬輛及超過3萬輛，連續3個月銷量超越Tesla Model 3，成為國產電動車奇葩。Mini EV在2021年成為內地最暢銷的電動車，共賣出39.54萬輛，較2020年大增逾兩倍。