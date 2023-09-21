中原按揭：不排除港銀年內或追加P　紓緩息差壓力

美國聯儲局公開市場委員會成員一致通過維持聯邦基金利率介乎5.25厘至5.5厘，符合市場預期。中原按揭董事總經理王美鳳指出，美國核心通脹率連月繼續回落，本月維持利率不變以觀察早前累積加息後之滯後作用亦較合理，美國將保留息率政策彈性，有機會年內再加息一次後便結束今次加息周期。息率將會進入一個橫行階段並維持一段時間，預期美國息率約於明年下半年開始掉頭回落。

港息方面，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5.875%不變，料其他銀行將陸續跟隨，市場新造按息維持主要為4.125%水平。王美鳳指出，近日港元拆息受季結及市場供求短期因素而上揚，料年內拆息仍會較波動，基於銀行同業拆息水平仍然高於按揭息率，反映銀行未解除加息壓力，但基於銀行本月早前已上調新造按揭息厘達半厘以紓緩息差壓力，而美國是次議息維持息率不變，銀行現階段維持最優惠利率P不變。現時H按供樓人士因有P按封頂息保障，在最優惠利率P不變下，H按及P按之按息均維持不變，供款不受影響。

王續指，加息期幾近見頂並於年內完結，截至現時本港最優惠利率P累計加幅僅0.875厘，對比美息加幅達5.25厘，港P加幅屬歷年最溫和，基於P加幅少於拆息升幅，按息仍落後於拆息水平，促使銀行先後上調新造按揭計劃之息率以助紓緩息差壓力，現時市場新造按息主要為4.125%。而現時拆息較易因應市場港元供求變化及美息走勢而出現波幅，與樓按相關的1個月拆息將處於4%至5%附近水平，對比現時正在供樓及新造按揭人士的實際按息主要介乎3.375%至4.125%，銀行仍未解除加息壓力，不排除年內銀行仍需追加最優惠利率P以紓緩息差壓力，預期年內本港按息仍處4厘多水平。

她表示，現時市場新造實際按息主要為4.125%，較去年初約1.5%之按息，是次加息周期之按息加幅累計達2.625厘，雖然息率加幅明顯少於美息，加息周期仍屬於溫和，但對於按揭用家之供樓負擔已明顯增加。市場預期美國聯邦基金利率即使明年掉頭回落仍會暫處於約5厘水平，故此現時息率水平可能需維持一段較長時間才會於2025年回落至中長期平均水平，意味本港按息亦較大機會於4厘多水平維持一段時間。在現時樓市淡靜氣氛下，息率企於較以往偏高水平，「租平過供」的情況加劇，將令樓市進一步受壓，影響樓市發展及正常流轉率；建議政府宜即時研究為樓市注入利好條件以平衡現時負面因素，現時是合適時間去審視措施是否仍有需要性，包括可考慮撤銷物業買賣辣稅，讓樓市回復具彈性的運作空間，有助樓市平穩發展及維持適度流轉率，避免樓市陷入持續性積弱市道。