南商：聯儲局或已完成加息　英央行議息陷兩難

美國聯儲局決定維持利率不變，惟9月委員會更新了對未來經濟與利率預測。南洋商業銀行首席投資策略師高耀豪認為，這顯示美國今年避過衰退應該也是委員會目前的共識，所以對2024年聯邦基金利率預期的下降幅度也減少了。目前利率點陣圖預測2023年底利率中位數是5.625%，點陣圖並非代表未來政策的計劃，但某程度上反映委員會目前認為未來仍有一次加息的可能性，使市場未來焦點將會投放到11月的議息會議上。

然而委員會對失業率的預測由之前的4.1%下調到3.8%，並下調核心通脹預測至3.7%。從聯儲局關注的就業與通脹兩者的關係上看，這兩者同步下降就打破了傳統反向關係，這個未來還是有待觀察。另外一個市場關注的就是長期增長率與長期利率預測還是維持在1.8%和2.5%不變，這代表目前利率已經有一定約束性，利率的影響進一步浮現後，將影響未來加息的空間。

高耀豪指出，9月美國政府將再度面對財政開支的爭議，有可能令到政府停擺，假如影響了經濟或是其後數據的供應，均會影響了11月加息的可能性。在美元上，過往加息周期完成後，美元就會下跌。惟他認為加息很可能已經完成將使美元未來偏淡，但要美元正式進入下行趨勢，還需要環球增長配合。由於歐洲與英國經濟疲弱，影響了各種美元指數的計算，所以美元雖然因為加息周期完成而受影響，但真正的推手短期內在於歐元等貨幣的表現，未來當數據顯示美國經濟開始放緩，那時市場會再度提升對美國降息的預期，美元就會走弱。

英倫銀行今天下午議息，本來市場已廣泛預期加息0.25%，惟今個星期公佈的消費物價指數低於預期，使這個議息變成50/50的機會率。高認為，假如英倫銀行決定維持利率不變，對英鎊應帶來壓力，就算如常加息，相信前瞻指引就會比較溫和，而且市場也會認為未來應該停止加息，所以對英鎊也不會帶來特別的支持。

他指，相比下日本央行將於星期五議息變得更重要，因為行長上兩星期表示到年底有可能獲得足夠的工資資料來決定未來貨幣政策。這使市場對日本央行修改貨幣政策的機會與時機有所改變。按道理日本最新的最低工資才在10月開始生效，而下半年的花紅要到12月才知道，還有日本工資春鬥需要等到下年春天，高耀豪認為雖然年底改變的機會並不大，惟市場需要觀察媒體的發布是否新行長改變政策的預告方式。