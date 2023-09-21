【高盛推介】阿里巴巴低見近月低位 資金轉向吸納
2023年09月21日 14:29
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴昨日(20日)跌約0.4%，今早(21日)繼續下跌。低開約0,3%後跌幅擴大，最低見82.6元的逾兩個月低位。現報82.7元，跌約2.1%。有報道引述消息指，螞蟻集團斥資折合約5.9億港元，成為南韓支付服務公司Toss Payments的第二大股東。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於昨日獲資金轉向吸納，過去5個交易日計共錄得約840萬元資金流入。淡倉於本周二及本周三共錄得約50萬元資金流入。
投資者如看好阿里，認購證方面的低面值選擇可留意高槓桿阿里購(19063)。輕微價外選擇可留意中年期阿里購(18616)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(52626)，遠牛選擇可留意阿里牛(59877)，與現價有約7及17元收回距離。
阿里購19063，行使價92.93元，2023年12月20日到期，實際槓桿9.2倍，低面值、高槓桿。
阿里購18616，行使價100.98元，2024年01月24日到期，實際槓桿8.4倍，輕微價外、中年期。
阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率8.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛59877，收回價65元，行使價63元，換股比率100，槓桿比率4.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽17903，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿7.7倍，低面值、高槓桿。
阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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