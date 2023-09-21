【產經直播】美聯儲局放鷹 港股勢穿底？
2023年09月21日 16:18
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美國聯儲局一如預期維持利率不變，不過根據最新點陣圖，顯示今年仍有1次機會加息0.25厘，而明年則減息0.5厘，減幅較6月時的預測為低；加上主席鮑威爾「放鷹」，稱在合適情況下會再度加息，美債息抽升，美股跳水，納指收挫1.5%，今次議息會議結果要點樣解讀？美股後市點走？
港股受壓，恒指周四(21日)低開89點後，愈跌愈深，最多跌261點，低見17,623點，收市仍跌230點，報17,655點，成交774億元。港股已逼近今年低位(17,573點)，有冇機會跌穿？隨時跌更深？咩位先入場博反彈？
科指亦弱勢跌1.8%，龍頭科網股再跌，騰訊(00700)低見302元，創6個月低，京東(09618)則再創歷史低位，阿里(09988)、美團(03690)齊跌2%過外，科網股隻隻都低殘，入得場未？應撈個股定博ETF會更好？
小鵬(09868)新車G9售價比舊款低，股價插近7%，與減價戰有關？對投資者信心影響有幾大？連日受發可轉債消息而急插的蔚來(09866)彈1%，公司發布首款智能手機，可與蔚來汽車無縫連接，蔚來指相信手機的推出提升蔚來汽車的競爭力，前景點睇？車股最近轉弱，唔好買住？
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