8月私宅轉手帳蝕比率輕微回落至16.6%

一份代理最新報告指出，由於近月持貨期較長的業主加入沽貨行列，帶動8月的私人住宅轉售獲利比率回升，亦令期間的帳面虧蝕比率略為回落。利嘉閣綜合土地註冊處資料所得，上月全港1,375宗已知上手購入價的二手私人住宅買賣登記中，帳面錄得虧損達228宗，佔比較7月跌約0.3個百分點至約16.6%，佔比仍為年內第三多。

而平手的個案則有15宗，佔比也微跌約0.3個百分點至約1.1%。另外，8月的帳面獲利個案共有1,132宗，佔比約82.3%，扭轉連跌兩月頹勢，自7月谷底約81.6%，回升約0.7個百分點。

該公司地產研究部主管陳海潮表示，住宅市場近期持續偏軟，除了持貨期短的業主沽貨較易蝕讓而拖低獲利比率及賺幅外，在看淡後市下，同時也多了持貨期較長者賣出物業，而該等業主仍多有不俗利潤，故此反而推升8月獲利比率及平均賺幅。最近樓市仍然缺乏利好消息，故相信未來一至兩個月二手私宅轉手獲利比率將維持在81%至83%之間反覆徘徊，而平均每宗賺幅料在48%至50%之間窄幅上落。

另外，數據顯示今年8份每宗私宅轉手個案平均賺幅約49.2%，按月升約1.1個百分點，但仍連續4個月處於50%以下低位窄幅徘徊。此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中有4個屋苑成功錄得百分百獲利，而獲利成功比率最低為將軍澳日出康城，只有約65%，荔枝角美孚新邨則佔約75%。