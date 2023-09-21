道期跌46點　聚焦英倫銀行議息結果

美匯指數報105.41；港匯見7.8199；離岸人民幣(CNH)報7.3085；美元兌日圓報148.21；歐元處1.0662；英鎊報1.2314。金價報1,927.03美元。油價跌1.1%，布油報91.33美元，紐油處88.61美元。比特幣跌見26,989美元。道指期貨跌46點。

焦點數據：

16:30 香港8月綜合消費物價指數

19:00 英國官方指標利率

20:30 美國首次申領失業救濟人數

22:00 美國8月領先指標

22:00 美國8月成屋銷售

22:00 歐元區9月消費者信心指數

●恒生指數全日收報17,655點，跌230點或1.3%，主板成交逾774億港元。

-加入戰場！蔚來推新手機6499人幣起，有冇得同華為鬥？

●滬深三大指數低收。滬綜指收報3,084點，跌23點或0.77%；深成指報9,981點，跌90點或0.9%，見2020年4月以來新低；創業板指數報1,967點，跌19點或0.99%。

-廣州放鬆限購，發展商連夜調整價錢，二手放盤速增700個。

-易綱：宜適度加大宏觀政策調控力度。

-新加坡銀行業傳加強審查擁外國國籍內地客。

息口去向：

●金管局：美國加息周期是否完結有待確定。

●中銀香港維持港元最優惠利率不變。

●滙豐銀行維持最優惠利率5.875厘不變。

●恒生將港元最優惠利率維持於5.875厘。

●南商：聯儲局或已完成加息，英央行議息陷兩難。

●中銀：聯儲局年內或續收緊政策，高利率會維持較長時間。

●中原陳永傑：加息影響漸浮現，樓價今年升幅恐化灰。

●長實郭子威：年底前再加息一次，新盤及二手交投進一步萎縮。

●萊坊王兆麒：美加息周期未完，本地年內仍有機會加P。

●美聯布少明：二手交投續低迷，新盤或折讓價推出。

●中原按揭：不排除港銀年內或追加P，紓緩息差壓力。

●經絡：港銀仍有加息壓力，今年拆息將企高水平。

●利嘉閣按揭：資金成本壓力大，港銀年內有機會再加P。

●安本料聯儲局放鷹美元向好，可發揮避風港作用。

●新債王岡拉克︰聯儲局按兵不動乃最佳決定。

●「女股神」料聯儲局明年開始減息，冇參與Arm IPO係因為...

●摩通戴蒙︰聯儲局要追落後，繼續加息抗通脹。

外地經濟：

●南韓首8月企業破產申請按年激增54%，超去年全年。

●餐廳加價有原因！一份英式早餐食材價錢貴到咁...

●南韓一款電動車推出20天賣6000輛，開呢個價...

●松野博一：不排除任何應對匯率波動選項。

企業消息：

●Delivery Hero洽售foodpanda部分權益，傳星叫車平台Grab認購。

●股神又有大動作！斥逾2000億元入貨...

●百年巨企日本東芝達私有化門檻，最快12月退市。

●罷工升級前夕大反擊！兩大車廠解僱2370名工人。