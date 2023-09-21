餐廳加價有原因！一份英式早餐食材價錢貴到咁...

唔少人愛食all day breakfast，不過原來喺英國食個早餐一啲都唔平，皆因食材成本貴到你唔信！外媒報道，一份英式早餐的成本已升至有史以來最高水平，繼5月份和7月份出現下降後，8月份英式早餐中所有煎炸食材的總成本上漲57便士至36.15英鎊(約348.39港元)。

8月英式早餐每種食材的價格都比一年前更高，油炸食品的平均成本增加近12%，雞蛋價格比一年前漲逾20%，香腸及麵包價格也漲17%。

消費者雜誌食品政策主管Sue Davies表示，消費者仍見超市價格以驚人速度上漲，某些食品升幅遠遠超過其他食品。

根據英國國家統計局消費物價指數(CPI)數據，8月食品價格升幅從一個月前的近15% 放緩至13.6%。整體通脹率也放緩至18個月以來最低水平。

市場研究公司Kantar紀錄到8月食品雜貨價格通脹連續第6個月放緩，不過警告稱，這並不是一個值得高興的數字。許多消費者仍擔心價格壓力，近四分一人表示在經濟上陷入困境。

有超市表示，正盡可能降低基本食品的價格，最新有廉價超市Iceland Foods，其本周擴大減價範圍，包括從Lurpak牛油到鱈魚片等1,000種商品。