本地化妝藥品店逾50萬進駐銅鑼灣　貴舊租40%

香港全面通關後，零售商對面積1,000至2,000方呎的商舖需求增加，帶動一線購物街「洗牌」。仲量聯行透露，一家本地化妝藥品店年內開4店，剛以月租逾50萬港元進駐銅鑼灣啟超道，為首次落戶港島區，租金較之前一份租約高約四成，惟仍比高峰期低逾75%。

該新商戶租用啟超道4號地舖，建築面積約1,500方呎，將於今年10月開設在港的第4間分店，租金較疫情期間租予時裝店的約40萬元為高，但租金仍較高峰期時連鎖珠寶金行的月租約230萬元為低。

仲量聯行商舖部董事鄭雄偉表示，該品牌今年已先後在尖沙咀廣東道、海防道及加拿芬道承租舖位，是次首次落戶港島便挑選啟超道，主要原因是看中其鄰近利園區一帶的購物地段，位處銅鑼灣兩大商場及百貨公司之間。除該品牌外，該舖位同時吸引3家零售商洽租，為過去3年疫情未見，鄰近的羅素街現時亦暫未見類似情況。

事實上，現時以本地中型租戶在商舖租賃市場最活躍，傾向租用人流暢旺的中型面積舖位，銅鑼灣啟超道及尖沙咀海防道一帶較多該類舖位供應，帶動租金顯著回升。而續租個案均見租金上調，亦帶動啟超道與羅素街的租金差距顯著收窄近40個百分點。疫情前羅素街街舖租出高出約1.1倍至1.2倍，現時僅貴約70%至80%。受惠於通關，海防道的商舖租務活動，於今年第二季大幅上升，租金回升後，較疫情前僅低約50%，而廣東道租金則仍較疫情前低約80%。