消費力再抽走？WeChat Pay HK夥深圳商場推港人專屬優惠

中秋及十一長假期快來臨，WeChat Pay HK宣布，即日起至2023年10月15日，聯乘超過30個深圳人氣商場推出「港人專屬獎賞」，優惠券涵蓋餐飲、美容理髮及休閒娛樂等。用戶還可領取3張總值10元的內地消費電子現金券，在內地消費時享受優惠。

WeChat Pay HK電子錢包有港幣付款功能，人民幣自動轉為港幣結算，毋須換匯及免收手續費，亦整合了多家人氣飲品店包括「瑞幸咖啡」、「奈雪的茶」、「阿嬤手作」、「丘大叔檸檬茶」等，可預先落單，網上港元付款，不必排隊。

港人專屬多重獎賞共覆蓋深圳6大區，包括：

●福田區

深業上城、福田星河COCO Park、OneAvenue卓悅中心、深圳皇庭廣場、連城新天地、KK ONE、福田卓悅INTOWN、卓悅匯、平安金融中心商場、中洲灣C Future City、深圳之眼購物中心、深圳印力中心

●羅湖區

金光華廣場、深圳萬象食家、KK MALL、KK TIME、羅湖寶能環球匯、深圳天河城

●南山區

深圳灣萬象城、深圳海岸城購物中心、深圳海上世界、南山京基百納廣場、前海卓悅INTOWN、深圳來福士廣場、寶能·all city購物中心(南山店)、深圳灣睿印RAIL IN、深圳歡樂海岸、前海印里、後海匯

●寶安區

前海壹方城

●龍華區

壹方天地、天虹龍華購物中心

●龍崗區

星河WORLD·COCO Park

以上各商場近100家深圳人氣商戶提供多項涵蓋餐飲、美容理髮及休閒娛樂等的消費驚喜禮遇。用戶在WeChat Pay HK跨境遊頁面 (WeChat內點擊「我」>「服務」>「跨境遊」> 商場名字)，可領取聯乘商場提供的商戶優惠券，領取後向店員出示有關優惠券，或複製優惠碼直接跳轉至商戶小程序兌換即可使用。

內地消費電子現金券禮包適用於在內地接受WeChat Pay HK作為支付方式的商戶門店付款時使用，不包含商戶線上店舖及遊戲、直播、視頻、音樂、閱讀、社交等線上商戶；有效日期為生效日起14天內有效，逾期未使用將自動失效，但在活動期間，若有逾期未使用失效的內地消費專屬現金券，可重新領取一張。

以上商戶優惠之外，WeChat Pay HK用戶還可領取內地消費專屬電子現金券，運用WeChat Pay HK電子錢的港幣付款功能。用戶於東鐵線車廂或合作商場內使用WeChat掃描活動海報二維碼，即可領取總值10元的電子現金券禮包1份，實際上是先領取「滿HK$20減HK$2」，用完再領取「滿HK$30減HK$3」，用完再領取「滿HK$50減HK$5」。

內地消費專屬電子現金券每日數量有限，先到先得，活動期間每張內地消費專屬電子現金券每位用戶最多各領取一張。