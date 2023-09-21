中電港燈海上液化天然氣設施開幕　儲存量全球最大

中華電力和香港電燈周四(21日)舉行香港海上液化天然氣接收站開幕典禮，標誌着兩電迎來低碳發電新篇章，接收站啟用之後，香港增加一個天然氣來源，有助提升發電燃料供應穩定性，支持香港實踐能源轉型。

位於索罟群島以東、由兩電共同發展及興建的香港海上液化天然氣接收站於2020年動工興建，2023年7月落成啟用，採用浮式儲存再氣化裝置技術，是香港首項同類設施。目前全球最大、液化天然氣儲存容量達263,000立方米的浮式儲存再氣化裝置船「紫荊精神號」 (Bauhinia Spirit)，長期停泊在接收站，用於接收、儲存及將液化天然氣再氣化。接收站設有兩條海底輸氣管道，分別將天然氣輸送到中華電力龍鼓灘發電廠及港燈南丫發電廠。

海上液化天然氣接收站啟用，令兩電可以直接透過船運從世界各地引入液化天然氣，提供另一個長遠供氣來源以應付香港的發電燃料需要，同時有助鞏固兩電的供應可靠率及議價能力，爭取引入價格具競爭力的天然氣，讓客戶及香港整體受惠。

中電控股主席米高嘉道理表示，這個設施對支持香港能源轉型，實現2050年前達致碳中和的目標，別具重要意義。另外，政府發言人亦指，已經成立聯合工作小組，在香港推動為遠洋船補給液化天然氣的安排，包括積極研究利用這個新建成的接收站，為遠洋船作補給。