【轉撐樓市】內地一線城市首鬆綁　廣州有咩便利措施？

中國人民銀行前行長易綱久未露面，近日在官媒發表署名文章，開宗明義提到對內地經濟要有信心和耐心，並直接點出房地產市場風險尚未完全出清、居民少花錢的弱勢，更建議加大力度刺激經濟擴內需。廣州市政府隨即為樓市鬆綁，成為年內首個放寬部分置業條件的一線城市，業內專家以至外資投行摩根大通均相信，其他內地一線城市可能會跟進。

廣州市周三發布樓市新政通知，涉及越秀、海珠、荔灣、天河、黃埔、番禺、南沙等多區放寬限購，個人銷售住房增值稅徵免年限從5年調整為兩年；廣州市戶籍居民家庭在越秀、海珠、荔灣、天河、南沙等區限購兩套住房，非該市戶籍居民家庭限購一套房所需納稅或社保的期限，亦縮短至兩年。內地券商形容新是打響一線城市放寬部分限購條件的「第一槍」；而實際上，廣州調整限購將降低存量房屋交易成本，提升二手樓市場活躍度，有利置換等改善需求釋放。

在政策發布不足半小時，多個開發商調整價格推出優惠、揚言「今夜不打烊」，大批業主亦漏夜放盤。有地產中介平台的網上數據顯示，廣州全市在不足24小時內急增二手樓放盤量超過700個。

摩通估計，這可能會引發廣州樓市銷量的短期改善，但由於買家的信心需時恢復，預計不會出現強勁反彈。滙豐研究發表研報卻指，廣州解除限售的地區分別佔該市一手及二手銷售約40%及31%，認為整體影響較大，料將促進廣州樓市交投顯著回升，預期「金九銀十」旺季可再現。

不過，上周獲國家金融監督管理總局深圳監管局確認已由海港人壽保險接管的恒大人壽保險，後續仍有消息發酵。內媒引述消息指，恒大人壽前董事長朱加麟近日被留置調查，目前朱氏處於失聯狀態。