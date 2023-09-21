屯門市廣場兩房售485萬　5年帳蝕45萬離場

加息周期延長，後市去向並不樂觀，二手業主止蝕沽貨，屯門市廣場兩房單位，減價至485萬元售出，約5年帳面蝕45萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣武秉強稱，小西灣藍灣半島9座中層H室，實用面積約588方呎，套三房間隔，新買家為換樓客，原業主最初開價1,080萬元，終累減145萬元，以935萬元易手，呎價約15,901元。

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣居屋東駿苑B座低層8室，實用面積約546方呎，兩房大廳間隔，今年8月放盤，未補價第二市場開價398萬元，9月調整叫價至368萬元，獲綠表買家洽購，終以346萬元成交，累減約13.1%，呎價約6,337元。

●中原陳凱超指，西灣河鯉景灣10座中層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，開價約910萬元，最新以800萬元賣出，累減約12%，呎價約16,064元，新買家為用家。

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新界區

●美聯鄒顯光稱，屯門市廣場7座中層D室，實用面積約438方呎，兩房間隔，最新叫價560萬元，減價75萬元，以485萬元成交，呎價約11,073元，原業主2018年以530萬元購入，持貨約5年帳面蝕45萬元，期內貶值約8.5%。

●中原曹嘉華表示，東涌9月錄得12宗買賣，較上月減少近一半，東環1A座高層7室，實用面積約587方呎，套三房間隔，叫價790萬元，原業主收租多年，以750萬元連租約沽出，呎價約12,777元，新買家屬長線投資者，約6年帳面升值50萬元。

●中原區國健稱，上水居屋彩蒲苑B座高層15室，實用面積約438方呎，兩房間隔，開價約480萬元，經議價後以已補價自由市場價410萬元獲承接，呎價約9,361元，新買家為上車客，約7年帳面只獲利約57萬元。

●中原劉德興指，粉嶺上水區9月暫錄約30宗二手買賣，花都廣場3座中層B室，實用面積約526方呎，三房間隔，放盤時開價約570萬元，議價後以550萬元易手，呎價約10,456元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山曉峯灣畔3座低層F室，實用面積約501方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，當時叫價630萬元，經議價後減22萬至608萬元成交，呎價約12,136元，持貨約5年帳面僅獲利8萬元，期內僅升約1%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山9月暫錄約18宗二手買賣，按月跌約五成多，迎海．駿岸8座中層G室，實用面積約551方呎，兩房連儲物房間隔，開價約880萬元，議價後以875萬元易手，呎價約15,880元，約7年帳面獲利約55.4萬元。

●美聯羅定康表示，將軍澳天晉IIIA第3B座低層A室，實用面積約848方呎，套三房連雙儲物室及洗手間設計，2月開價1,500萬元放售，面對市況下滑叫價下調至1,408萬元，累減190萬元或約13%，以1,310萬元易手，呎價約15,448元。

●中原柯勇指，將軍澳9月暫錄約60宗二手買賣，天晉II的5B座中低層D室，實用面積約702方呎，套三房間隔，以1,250萬元易手，呎價約17,806元。

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