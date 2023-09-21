新盤周四僅5宗成交　粉嶺北項目會所首曝光

整體一手市場交投量未見起色，周四(21日)暫錄約5宗新盤成交。其中，沙田鐵路沿線項目單日沽出兩伙，共涉逾2,830萬元。至於，粉嶺北現樓項目的會所首度曝光。

●粉嶺北ONE INNOVALE 累售逾九成單位

●馬頭角瓏碧向參觀示範單位人士送月餅

●將軍澳日出康城凱柏峰III三周多售106伙

●沙田星凱‧堤岸單日沽兩伙 共涉逾2,830萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周四(21日)連沽兩伙，共涉2,830.2萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指出，項目於9月份接連錄得成交，最新售出單位包括2座40樓D室，實用面積582方呎，屬兩房梗廚連工作間設計，成交價1,196.7萬元，呎價約20,562元。項目自上周三(13日)起9日內連沽9伙，合共套現逾1.1億元。

●油塘親海駅三房售1,081萬元

●鰂魚涌THE HOLBORN月內暫沽6伙

●長沙灣睿峰兩房呎價約29,108元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰於周四(21日)售出1伙，單位為東翼18樓D室，實用面積499方呎，兩房間隔，成交價達1,452萬港元，呎價約29,108元。發展商表示，樓市氣氛平穩向上，項目自2月初重啟銷售後售出94伙，套現突破10億元，整個項目已累售283伙。