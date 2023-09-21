新盤周四僅5宗成交 粉嶺北項目會所首曝光
2023年09月21日 22:00
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整體一手市場交投量未見起色，周四(21日)暫錄約5宗新盤成交。其中，沙田鐵路沿線項目單日沽出兩伙，共涉逾2,830萬元。至於，粉嶺北現樓項目的會所首度曝光。
●粉嶺北ONE INNOVALE 累售逾九成單位
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE 3期項目至今(21日)已售出1,474伙，佔全盤供應逾九成，並套現約72.5億元，平均成交呎價約14,873元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，3期項目已接近完成交樓，僅餘約100個單位待售，當中約30伙屬於特色戶。資料顯示，分3期發展的ONE INNOVALE 合共提供1,576伙。發展商是日首度開放現樓會所予傳媒參觀。
●馬頭角瓏碧向參觀示範單位人士送月餅
碧桂園(02007)的馬頭角賈炳達道現樓項目瓏碧，周四(21日)公布向參觀現樓示範單位人士送贈月餅。碧桂園香港營銷總經理林曉箐表示，該盤開售至今累售66伙，共套現約5.4億元。由即日起至9月24日，凡參觀瓏碧現樓示範單位，即可獲贈限定月餅乙盒，名額先到先得，換完即止。同時，發展商於項目會所為業主安排「乾花手工蠟燭工作坊」，以體驗手工藝的樂趣。
●將軍澳日出康城凱柏峰III三周多售106伙
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，於周四(21日)再沽出兩伙，套現1,766.9萬港元。兩宗成交包括3B座16樓A室，實用面積462方呎，成交價7,86.4萬港元，呎價約17,021元。同座21樓D室，實用面積572方呎，以980.5萬元售出，呎價約17,141元。該盤在3周多累售106伙，套現超過8.5億元，平均每伙售價近800萬元。
●沙田星凱‧堤岸單日沽兩伙 共涉逾2,830萬元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周四(21日)連沽兩伙，共涉2,830.2萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指出，項目於9月份接連錄得成交，最新售出單位包括2座40樓D室，實用面積582方呎，屬兩房梗廚連工作間設計，成交價1,196.7萬元，呎價約20,562元。項目自上周三(13日)起9日內連沽9伙，合共套現逾1.1億元。
●油塘親海駅三房售1,081萬元
長實集團(01113)旗下油塘的親海駅，自上周推出「親海駅月圓中秋送大禮」後，於過去兩日連續錄得向海三房戶成交，共涉逾2,124萬港元。包括II期的2A座22樓A室，實用面積718方呎，採三房連儲物室間隔，成交價1,081.5萬元，呎價約15,063元。
●鰂魚涌THE HOLBORN月內暫沽6伙
恒基地產(00012)發展的鰂魚涌THE HOLBORN，周四(21日)售出28樓B3室，實用面積255方呎一房間隔，成交價647.95萬元，呎價約25,410元。該盤於月內至今暫沽6伙。
●長沙灣睿峰兩房呎價約29,108元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰於周四(21日)售出1伙，單位為東翼18樓D室，實用面積499方呎，兩房間隔，成交價達1,452萬港元，呎價約29,108元。發展商表示，樓市氣氛平穩向上，項目自2月初重啟銷售後售出94伙，套現突破10億元，整個項目已累售283伙。