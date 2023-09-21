【走剩一個】傳BLACKPINK僅Rosé續約　YG娛樂股價挫13%

南韓人氣女團BLACKPINK。(由左起：Jisoo, Jennie, Lisa, Rosé)（Getty Images圖片）

南韓人氣女團BLACKPINK續約問題持續受娛樂圈關注，最新更「踩入」財經界！韓媒引述消息指，女團BLACKPINK 4名成員中，僅有Rosé與YG娛樂公司續約，其餘3名成員Jisoo、Jennie及Lisa將分別與不同的經理人公司簽約；消息傳出後，YG娛樂在收南韓收市前，股價急挫13.28%，YG亦緊急發聲明指「目前未有定案」。

報道指，未續約的3名成員正與YG討論「單飛不解散」的可能性，協商1年中有一半的時間進行BLAKCPINK的團體活動，僅與YG簽下「團體合約」；「個人合約」則交由其他公司。

據稱，有外國投資者因為Jisoo的演員潛力，以及Lisa的超高人氣，紛紛投入大量資金，雖然2人將各自與不同公司簽約，但均為南韓公司；而非申前傳出Lisa將與美國公司簽約的說法。

事實上，上周傳出Lisa或拒絕續約的消息，YG娛樂上周五股價已跌近9%。