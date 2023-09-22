東方日報B2：聯儲明年最多減息0.5厘　美匯半年高

美國聯儲局雖然一如預期維持聯邦基金利率不變，但同時向認為局方明年會迫於經濟形勢而大手減息的看法大潑冷水，把明年潛在減息幅度由之前的一厘降到半厘。投行高盛隨即把美國啟動減息的時間預測押後半年到明年末季，刺激美匯指數觸及105.69的半年新高，基金界更撐腰，指美元繼續充當資金「避風港」！

非美貨幣周四(21日)普遍受壓，其中在岸人民幣收報7.3034兌每美元，為近兩周收市新低；離岸人民幣低見7.3215兌每美元，每百港元高見93.58元人民幣；日圓低見148.46兌每美元，韓圜跌勢更大，盤中低見1,342.25兌每美元，跌0.9%。現貨金亦曾跌0.75%，每安士低見1,915美元。

俗稱「點陣圖」的局方經濟預測顯示，聯邦公開市場委員會(FOMC)對今年美息預測的中位數維持在5.6厘，以目前聯邦基金利率區間處於5.25至5.5厘來看，即今年還會加息一次，但明年美息預測的中位數由4.6厘調高至5.1厘，換言之就算明年真的減息，次數也比之前所預測少。

主席鮑威爾稱，聯儲局準備在適當時候加息，並打算維持息口於「限制性」水平，直至有信心通脹可持續地朝當局的目標(2%)回落，即使讓美國經濟「軟着陸」也是FOMC重要的政策目標。

摩根資產管理亞洲首席策略師許長泰相信，FOMC對美息的展望上修，反映一些並非「最鷹」的成員也覺得現行貨幣政策不足以實現通脹目標，並關注FOMC成員之間對2025年息口預測的範圍介乎2.6至5.6厘，比明年的4.4至6.1厘更廣，不排除下一份「點陣圖」會見到2025年的息口預測被上修至更加高於長期息口預測(目前維持2.5厘)的水平。高息必然使美國經濟降溫，推低美國債息，但目前的「鷹派」立場短期內也勢必推高債息。

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong亦認為，鑑於歐元區經濟不及美國堅韌，增長放緩速度會較美國快，歐元孳息率下降速度自然會快過美國孳息率，這種息差上的優勢值得對美元看高一線，更何況美元可以在避險的情況下發揮避風港作用。北歐銀行首席分析員克里斯滕森則相信，以美息明年減息幅度僅半厘來看，年底之前美元都會保持強勢。

面對美元再度走強可能帶來的危害，日本內閣官房長官松野博一再「出口術」稱，政府不會排除任何手段應對匯市過度波動。分析指，日本去年重金干預匯市的經歷令部分資金投鼠忌器，某程度上減輕日圓所受的沽壓，問題是若當局最終沒有出手，一些基於當局入市而建立的日圓長倉就會解散，反過來加劇沽壓，倒頭來迫使當局干預。

不過，三菱UFJ摩根士丹利證券的固定收益策略師鶴田啟介認為，日本央行一直因為顧慮海外經濟放緩而不願把幣策正常化，如今「點陣圖」反映美國經濟穩固，等同為日央行「收水」掃除障礙。