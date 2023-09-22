專家樓評：首置免保費變相增按揭成數

政府放寬按揭後，自住用家的按揭首期門檻得以降低，樓價1,500萬元或以下物業得以回復以往沿用已久的七成按揭上限，置業人士可選擇以三成首期免保費置業，而3,000萬元或以下樓價的按揭成數亦提高至六成，無論對換樓及上車人士都有直接實質幫助。

以1,500萬元物業為例，銀行按揭成數由放寬前僅五成提高至七成，免保費之按揭金額由750萬元提高至1,050萬元，基本首期減少達300萬元。以往使用按保與非按保個案之按揭成數差距頗大，尤其換樓人士較多選擇之超過1,000萬元之單位，若非儲夠五成首期，便非用按保不可，需繳付按揭保費，多多少少會窒礙換樓或置業意欲。現時為自住用家回復七成按揭，配套長遠有助推動市場換樓鏈之流轉，促進樓市健康發展。

1500萬或以下物業可承做75%

值得一提，對於首置用家，又或已賣出原有居所物色新居換樓的人士，可以說免保費的按揭成數已提高至75%，而非70%，因是次放寬按揭同步提供保費特惠，按證保險公司已公布為樓價1,500萬元或以下的首置買家寬免銀行最高按揭成數以上5%受保範圍的保費，換言之，首置用家實際上可為物業承做75%按揭而毋須支付按揭保險費。

以往1,500萬元之單位即使透過按保，最高可做按揭金額上限僅達960萬元，即按揭成數為64%，現時用家則可以零保費承做按揭金額高達1,125萬元，按揭成數為75%。但要留意`，由於75%按揭成數已超於70%，即已超過銀行按揭成數上限，儘管是零保費，用家仍需透過銀行申請按保才可承做75%按揭。

雖然最近二手樓市表現偏軟，但樓市多由複合性因素影響，近月租務成交較暢旺反映住屋需求甚大，部分用家轉買為租，較大原因是看淡現時二手樓價水平及息率上升因素，當未來市場氣氛恢復，是次按揭放寬當可為置業用家發揮更顯著效力。

中原按揭董事總經理 王美鳳