陸秉鈞：恒指即將爆邊　為何向下機會大於上升？

市場上不少評論以分析恒指作為判斷總體大市和個股氣氛的指標，落場參與的比例不多，筆者作為分析師，是少數以持續「交易恒指」的Trader身份親身參與(透過交易直接相關的衍生工具)，是以「實戰」角度來進行分析，除了「考眼光」，更重要是結果最終會反映在資本上，由於容錯率低，這裡是不容任何錯判甚至模棱兩可的看法，因為這都不能通過市場的「考驗」，集合多年實戰經驗，是次分享一下恒指分析。

自業績期公布之後，筆者將重心放在為大家拆解各重量級公司業績之上，久未更新對大市走勢之看法。事實上，恒指今年走勢受內地及人民幣等多個基本因素影響，呈現每況愈下的趨勢。

首先值得關注的是「恒指波幅」。從恒指日線圖(圖一)可見，恒指在本年踏入1月就見強勁的上升趨勢，全年高位(截止9月21號)也在1月出現。在接着就出現較大幅度下趺。於2月失守20,800點後，恒指在往後整整6個月，無論任何反彈，皆不能突破20,800點此位置，反而慢慢形式一個輕微下降的下降軌；但同一時間，恒指波幅卻明顯比以前減少。可以從圖表看到，恒指的支持位置約在18,000點。縱然失守，也很快能重回其上。

所以，儘管恒指自1月中旬後「每況愈下」，但總體來說，並沒有相差太遠，恒指每每跌至17,500至18,000點就會完結跌浪；反之，每次攀升至2萬點水上以上後，往往持續最多數天就無以為繼。若果減去一些短期高位和低位，總體波幅就在18,000至20,000點這2,000點內，而且持續時間已經達半年之久。

若然從恒指周線圖(圖二)看，時間維度一長，這樣的波幅，和上一年去比較，算是非常小而且缺乏明顯方向的。甚至時間再往前推，再與之比較，也會明顯看到恒指此半年的波幅持續地較小。參考以往案例，當恒指波幅持續維持一個如此窄幅的空間的時間一長，往後都將出現波幅大幅增加的情況(我們叫「波幅回歸」)的情況。

另一個值得大家關注的是「成交額」。很多人會喜歡以大市成交是否大幅增加來解讀升跌，其實這是錯誤解讀的。其實一般情況下，成交額更多是反映近來波幅的一個指標，往往當恒指出現大幅上升(下跌)，當天的成交就會明顯增加，然後假如出現單邊市(持續多天維持大漲小回或大跌)的情況，也會讓成交增加。如果以成交額是否增加來判斷恒指走勢是否突破或入市指標，是沒有意義的。

筆者十年來的經驗發現，大市成交，其實更適用於以分析「恐慌指數」的方法來進行分析。比如近來恒指在跌破1,000億元成交後，除了持續疲弱外，還進一步出現萎縮成交的情況。在美國議息公布前的9月20號，大市成交為712.97億元。在過往一年，當恒指成交顯著低於700億元的時候，往後一個月內都會出現一個較大的中期波動。較明顯參考的例子分別為2022年的12月22號和2023年的5月3號。前者當天成交692億元，其後恒指上升了2,700點左右；後者當天成交為662億元，恒指當天接近19,700點，5月底已經底見接近18,000點，跌幅接近1,700點；所以，當成交持續萎縮至新低並且配合上恒指持續橫行的情況下，一個月左右的時間內出現過千點變化的機會是明顯較大機會出現，並且讓我們進行提前「埋伏」部署。這才是成交額在恒指分析內的真正用法。

由於篇幅有限，是次未能先行剖析觸發大波幅的因素是哪些。但執筆時，是香港周四(21日)凌晨時分，美國剛好公布議息結果不久，會後措詞並沒有為當刻市場帶來太大衝擊。但筆者認為，市場橫行良久，資金很大機會就是在等一些重要訊息落實。哪怕沒有任何新消息，也是一個「落實」，很大機會這次就是其中一個「觸發點」

恒指目前位處18,000左右，縱然看官沒有方向心水，但若然也希望能參與其中的話，此次正好考慮部署進行馬鞍式/勒束式期權。參考10月到期的期權，最貴成本的等價期權，一套馬鞍式(行使價18,000的認購和認沽期權)，加起來剛好是1,000點左右；若果選擇非等價的勒束式期權，成本將會更大。只要是在短時間內爆邊(出現單邊方向)，將會明顯獲利。是一個不錯的選擇。唯一值得留意的是入場時機和爆邊時間。前者無法單以普通數字確認，入場時間不同也會影響投入成本；後者則會影響最終本金結果，10月內地長假在即，會否讓香港股市更加沉寂，讓爆邊延後發生，這也是一個需要考慮的時間因素。但若果讓筆者擇邊選擇部署，筆者認為恒指下試低位機會遠較上漲機會為高。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞

(筆者為證監會持牌人，持有恒指相關衍生產品)