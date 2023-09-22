道指跌370點　期金低收逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.24%，報105.38；港匯見7.8205；離岸人民幣(CNH)報7.3153；美元兌日圓處147.63；歐元報1.0661，英鎊報1.2292。金價處1,921.24美元。布油報93.24美元，紐油報89.76美元。比特幣(Bitcoin)跌2%，報2.65萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水110點。

●道指收報34,070點，跌370點或1.08%；標指收報4,330點，跌72點或1.64%；納指收報13,223點，跌245點或1.82%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,566點，跌88點或0.51%。

●9月恒生指數夜期收報17,585點，跌86點，低水70點，成交17,557張。

●紐約期油收報每桶89.63美元，跌0.03美元或0.03%；倫敦布蘭特期油收報每桶93.3美元，跌0.23美元或0.24%。

●紐約期金收報每安士1,939.6美元，跌27.5美元或1.4%。

●英國富時100指數收報7,678點，跌53點或0.69%；德國DAX指數收報15,571點，跌209點或1.33%；法國CAC指數收報7,213點，跌116點或1.59%。

●日本8月CPI按年升3.2%，高過預期。

●美國9月16日當周首次申請失業救濟人數20.1萬人，少過預期。

●美國30年期國債孳息率升至4.5%，12年來最高。

●英倫銀行議息會議後，維持基準利率於5.25厘不變，出乎市場預料。

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