【未來銀行】恒生推手遊模式理財任務　吸納年輕客群

現時，香港18至30歲的青年佔總人口約13%，年輕一代對理財服務的需求持續上升，各大銀行近年亦以不同策略吸納年輕客戶群。就以恒生銀行為例，該行最近推出優進理財 Preferred Banking「爆新技Carry自己 」理財任務，以手機遊戲模式，帶動年輕客戶透過恒生Digital Banking逐步熟習不同範疇的日常銀行服務及理財項目。

由現在至12月15日，恒生連續3個月每日送出雙人來回東京機票，該行客戶只需每⽇完成指定理財任務，即可自動參加抽獎，贏取每日高達10次抽奬機會。為迎合年輕客戶的喜好和習慣，恒生今次邀請得新世代音樂人Gareth.T 湯令山參與理財任務宣傳，鼓勵年輕客戶參與「召喚全城 刷技大神」，只需以「刷技」模式透過掃描分佈於全城，包括各恒生港鐵站辦事處、宣傳海報及大型戶外廣告的QR Code，然後點擊「立即抽卡」，即可連結至H A R O WhatsApp抽取技能卡。完成技能卡上的指定理財任務，就可獲取額外抽獎機會。

14張技能卡的指定理財任務涵蓋甚廣，包括開立優進理財Preferred Banking戶口、登記個人e-Banking及e-Statement服務、訂立儲蓄計劃、使用「手機入票」或「手機提款」服務、網上兌換外幣、網上申請信用卡、網上投資、網上投保指定保障計劃、啟動恒生Mobile App的推送通知功能及以「轉數快」轉賬等，讓客戶體驗該行不同Digital Banking服務。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，今年 6 月新開立恒生優進理財戶口的年輕客戶人數較去年同期增加20%，而這個客戶群較傾向使用Digital Banking。 她又提到在設計是個理財任務時，一方面引進未來銀行服務概念，同時迎合年輕客戶喜好，特意以手機遊戲的模式幫助他們打破對投資理財的隔膜，實踐自主理財。

除手遊模式理財任務外，為助客戶養成良好的儲蓄習慣，以達成個人理財目標，恒生亦在個人Mobile App推出全新Money Master儲蓄規劃工具，為客戶自動整合其港元戶口及信用卡交易紀錄，追蹤日常開支與消費模式。Money Master更會透過連結恒生智能助理 H A R O WhatsApp，為該行客戶提供儲蓄進度提示以及個人化的儲蓄建議，方便他們隨時隨地檢視自己的個人理財計劃，體驗未來銀行服務的優勢。