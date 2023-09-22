曾代言JPEX協助調查　張智霖發聲明已終止合作

虛擬資產交易平台JPEX被證監會指屬無牌經營，執法部門至今已拘捕揚言「已經申請成為JPEX合夥人」的林作等共11人，而曾經擔任JPEX香港區品牌大使的藝人張智霖，周四(21日)到執法部門助查後離去。張接受本報訪問時稱，「係被邀請啫，正同律師團隊聯絡。」晚上隨即發表聲明，表示去年已與JPEX終止合作。

至於周三最新被捕的3人身份亦告曝光，據悉分別是幣圈紅人朱家輝、食品集團公司董事兼歌手黃浩邦，以及報稱司機、被指是「幣少爺」黃鉦傑助手的莫浚廷。據悉，藝人莊思敏昨日晚上亦到執法部門協助調查。在JPEX風波持續發酵下，令藝人及網紅猶如驚弓之鳥。

JPEX無牌經營風波愈鬧愈大，截至周四下午5時，共有2,197名受害人報案，涉款約13.7億港元，執法部門至今共拘捕11人。本周三最新被捕的3名男子身份亦告曝光，據了解，他們分別是幣圈紅人朱家輝(31歲)、「猿人食品集團有限公司」董事兼Beatbox歌手「dR. X」黃浩邦(32歲)，以及曾於2019年涉及「幣少爺」黃鉦傑挖礦機懷疑串謀詐騙案被捕、報稱是司機的莫浚廷(25歲)，當時莫被指是「幣少爺」的助手，他疑與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。

其中，歌手黃浩邦在中環威靈頓街開設Bored Garden餐廳，同時兼營加密貨幣找換店（OTC）業務，並舉辦web3.0聚會及講座。去年5月，他曾開設「登月集團有限公司」（To The Moon Group Limited），名稱與形容強勁上升趨勢的炒股、炒幣術語相關。至今年8月，該公司申請為不活動公司，且於本周三即黃浩邦被捕同一日，提交文件申請撤銷公司註冊。昨日所見，黃在中環的餐廳沒有開門營業。

至於人稱「朱公子」的朱家輝，是場外找換店「公子會 K.T CLUB」創辦人，他自稱是「90後投資達人」，不時在網上平台分享虛擬貨幣資訊，又化身YouTuber開設頻道教人投資。根據朱在YouTube影片所講，他自稱出身小康家庭，曾在銀行任職，2017年起接觸虛擬貨幣，發現其投資潛力龐大，並通過玩期貨賺取人生第一桶金。不過，其位於尖沙咀中港城的「K.T CLUB」會址則烏燈黑火，門口堆放雜物。

另外，JPEX風波牽連不少藝人，其中張智霖昨日到執法部門協助調查，據悉他曾進行錄影會面，完成助查後已經離開。本報記者致電張智霖了解，他立即接聽電話，完全沒有避忌更表現大方，並表示袁詠儀在旁邊。他受訪時稱：「係被邀請啫，早兩日已同警方聯絡咗，目前正同律師團隊聯絡，是否應該發嚴正聲明，多謝大家關心，一切安好！」

至昨晚，張智霖(下稱藝人)透過公司發表聲明，表示2022年3月份公司通過廣告代理公司邀請藝人為JPEX拍攝廣告片及平面硬照廣告。其後，由於公司得悉JPEX被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」，故此公司已於2022年9月正式通知廣告代理公司立即終止合作協議。按照協議，任何人士在未得公司批准授權下均不得使用/公開發布在合作期間拍攝製作含藝人肖像及/或聲音之廣告片、平面硬照、拍攝花絮及任何相關之物料。近日，公司發現網上流傳前述未得公司授權之藝人照片及影像，公司現嚴正要求任何人士在未經授權下，不得作出任何發布、上載或轉載等侵權行為，公司將保留一切法律追究權利。就JPEX事件，張智霖已於本周二被有關方面邀請協助調查。