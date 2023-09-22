薩默斯：聯儲局預測太樂觀　美經濟陷五大風險

美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)表示，聯儲局政策制定者對其最新的經濟預測過於樂觀，並警告可能會被較預期更快的通脹及更疲弱的增長嚇一跳。

「聯儲局過於樂觀。」薩默斯在外媒一個節目中表示。「他們更有可能對通脹上升或增長疲弱感到驚訝，或者兩者都可能發生，出現滯脹情形。」雖然薩默斯讚揚聯儲局主席鮑威爾拼棄「前瞻性指引」，並準備靈活應對數據和前景的變化，不過他批評聯儲局在發布即將採取的行動方面「太慢」。

局內官員在更新的預測中預計年底前將再加息一次，並在明年減息兩次。薩默斯表示，「他們需要將利率上調的風險，可能會比現時預測更大。」他指，大家現在有點過於樂觀，認為聯儲局已經陷入這種樂觀情緒。

薩默斯又指美國經濟面臨一連串風險，包括全美汽車工人聯合會(UAW)針對汽車製造商舉行罷工；調整學生貸款會計後，財政赤字接近國內生產總值(GDP)的8%；健保成本即將攀升，對通脹帶來壓力；由於貸款拖欠率上升，自勞動節以來消費者開支出現放緩迹象；隨着企業貸款及債券展期，借貸利率重新釐定更高。

美國汽車業大罷工，薩默斯指，「過去幾十年經濟中發生很多事情，都可以用勞動力變化來解釋。」他表示，在1981年，時任美國總統列根解僱要求提高工資的空中交通管制員，對員工和僱主之間的互動心理產生極大影響。

現在，隨着最近勞資衝突以及大規模加薪和解的可能性，將為許多地方的工人帶來相當大的想法。他指，「我們需要意識到這樣的可能性，即工會的這些不同發展將代表重大變化，並將在未來相當長的一段時間內對經濟運作方式產生影響。」