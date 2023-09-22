任正非：華為會愈來愈困難　也會愈來愈興盛

華為創辦人任正非近月接受內媒訪問，被問及面對美國的制裁和打壓，華為已經實現許多技術和產品的國產替代方案，面對愈來愈嚴峻的外在環境，華為將選擇甚麼樣的發展方向，任正非表示，華為會愈來愈困難，但也會愈來愈興盛。

他表示，中國將來如果建立自己的標準體系，這個標準體系一定會比美國好。他指，美國的標準是從1970年代開始建立，已經50多年。「他們的衣服補來補去，到處都是補丁，我們這幾年新做衣服，為甚麼還要照它那個標準做呢？我們直接做比美國好的標準，除了中國用，全世界都會用啊。」

除教育之外，任正非一直強調基礎研究的重要性，而且在這方面要向美國學習，被問及究竟該向美國學習甚麼，任正非指，美國的先進文化他們還是要學習，並且從來沒有說過「打倒美國」。他表示，華為也在做一些基礎研究，基礎研究離不開基礎教育，基礎教育是國家的責任，沒有好的基礎教育就培養不出頂尖人才，他們這幾年都是從海外招募人才，以後招募困難，要靠國內學校培養。

他稱，以後他們從國外招收人才的機會減少，就更需要中國自己培養人才，並改變教學方法。他提到，很多西方名校都沒有教材，如麻省理工學院，老師上來寫一通，另一個老師上來寫一通，把前面的批判一通，再上來一個又把前面的批判一通，之後學生自己做作業，老師只要看你的思路正確就OK，不要做結論，老師本身自己也沒有結論，「你要啥結論呢？我們要借鏡這種教育模式。」

他表示，應該學習別人長處，要創造出國家價值。「這個世界上就一個喬布斯啊，那我們中國有沒有喬布斯？應該是有的啊，很多聰明的小孩都很厲害，美國還是有很多吸引人才的土壤，那我們中國也要有這種土壤來吸引高層次人才。」