致同：港交所應就ESG報告披露規定發指南及提供支援

於2022年，有82%的大型恒生綜合指數成分股公司已說明所識別的短期、中期及長期氣候相關風險及機遇，較2021年增加9個百分點。然而，只有少數公司在披露氣候相關風險及機遇時量化對其財務的影響，例如披露報告期內因各項已識別的氣候相關風險及機遇而產生的實質支出。

於2022年，所有大型恒生綜合指數成分股公司均表示已在營運中運用資訊科技的相關技術或計劃投放資源改進相關技術，其中70%的公司表示有意在業務經營上與環境、社會及管治相關的範疇使用人工智能及大數據。

香港的碳交易市場仍處於初步發展階段，有2%的大型恒生綜合指數成分股公司在其ESG報告中提及購買碳信用額度以減少溫室氣體排放。此外，房地產和建築行業以及非必需性消費品行業因為想提升企業聲譽或品牌形象，並節省成本，而更樂於展示對可持續發展的承諾。

致同(香港)會計師事務所副管理合夥人夏其才表示，認為港交所應就即將修訂的披露規定發布一份詳盡的執行指南，並向中小企業提供更多支持，因為這些企業通常缺乏遵守新披露要求所需的資源。ESG數據的收集和處理有其難度，認為企業投資於新興技術，例如人工智能和大數據，不僅能夠減少在ESG披露上所需的精力，還可以大幅提高ESG報告的透明度和問責水平，同時也能夠優化能源和排放的管理，幫助減少碳足迹。

致同(香港)研究119家恒生綜合指數成分股公司的2022年度報告，及106家恒生綜合指數成分股公司的2022年ESG報告。