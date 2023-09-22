【高盛推介】美團、阿里低開反彈　資金持續吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：美團由本周一起連跌4日，今早(22日)則低開見114.8元的逾3個月低位後反彈。現報118.9元，升約2.2%。有報道指數據顯示，今年國慶長假旅遊預訂量於美團、大眾點評旅遊消費訂單較2019年翻倍增長。

阿里巴巴昨日(21日)跌約2.2%，今日早段低見82.15元的逾2個月低位後亦反彈，現報84.1元，升約1.8%。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,200萬元。淡倉於本周二錄得約250萬元資金流入後，本周三及本周四獲資金轉向沽出。

阿里方面，好倉於本周三及本周四共錄得約1,150萬元資金流入。淡倉於本周二及本周三共錄得約50萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

美團購17553，行使價130.1元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.5倍，中短期輕微價外、高槓桿。

美團購19690，行使價140.1元，2024年03月14日到期，實際槓桿5.8倍，中年期、時間值損耗較低。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.0倍，貼價、高敏感度。

美團沽18458，行使價113.4元，2024年04月23日到期，實際槓桿3.9倍，中年期、時間值損耗較低。

阿里購19063，行使價92.93元，2023年12月20日到期，實際槓桿9.1倍，低面值、高槓桿。

阿里購18616，行使價100.98元，2024年01月24日到期，實際槓桿8.3倍，輕微價外、中年期。

阿里沽17903，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿8.0倍，貼價。

美團及阿里牛熊證條款：

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比5.3倍。

美團牛65641，收回價90元，行使價87元，換股比率100，槓桿比3.6倍。

美團熊53325，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率3.6倍。

阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率7.9倍。

阿里牛57503，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率6.6倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率5.1倍。

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