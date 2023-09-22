【高盛推介】比亞迪跌穿240元後反彈　資金轉向吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份由本周一起連跌4日，跌至240元水平底部。今早(22日)低開跌穿240元水平後反彈，最高見246.2元。現報245.6元，升約2.2%。據中國乘聯會數據顯示，9月狹義乘用車零售銷量預計達198萬輛，按年增長3%，當中新能源汽車零售銷售量料約75萬輛，按年增長約22%。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於昨日(21日)獲資金轉向吸納，錄得約300萬元資金流入。淡倉於本周三錄得約130萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿10.8倍，輕微價外、低面值、高槓桿。

比迪購19224，行使價260.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿8.5倍，貼價、高敏感度。

比迪牛53445，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率12.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪牛61142，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，遠牛。

比迪沽17846，行使價230.3元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.5倍，貼價、高敏感度、活躍條款。

比迪熊51594，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

其他汽車股認股證條款：

吉利購17988，行使價11.52元，2023年12月22日到期，實際槓桿9.9倍。

長汽購17904，行使價10.3元，2024年02月21日到期，實際槓桿5.0倍。

小鵬購18785，行使價111.88元，2024年02月02日到期，實際槓桿3.1倍。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。