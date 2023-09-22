【高盛推介】比亞迪跌穿240元後反彈 資金轉向吸納
2023年09月22日 12:09
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份由本周一起連跌4日，跌至240元水平底部。今早(22日)低開跌穿240元水平後反彈，最高見246.2元。現報245.6元，升約2.2%。據中國乘聯會數據顯示，9月狹義乘用車零售銷量預計達198萬輛，按年增長3%，當中新能源汽車零售銷售量料約75萬輛，按年增長約22%。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於昨日(21日)獲資金轉向吸納，錄得約300萬元資金流入。淡倉於本周三錄得約130萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度比迪購(19224)。輕微價外選擇可留意高槓桿、低面值比迪購(16945)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(53445)，遠牛選擇可留意比迪牛(61142)，與現價有約15及35元收回距離。
比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿10.8倍，輕微價外、低面值、高槓桿。
比迪購19224，行使價260.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿8.5倍，貼價、高敏感度。
比迪牛53445，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率12.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪牛61142，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，遠牛。
比迪沽17846，行使價230.3元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.5倍，貼價、高敏感度、活躍條款。
比迪熊51594，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
其他汽車股認股證條款：
吉利購17988，行使價11.52元，2023年12月22日到期，實際槓桿9.9倍。
長汽購17904，行使價10.3元，2024年02月21日到期，實際槓桿5.0倍。
小鵬購18785，行使價111.88元，2024年02月02日到期，實際槓桿3.1倍。
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