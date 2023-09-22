內地公布22條措施　全力支持民營經濟發展

內地官媒報道，市場監管總局近日發布《市場監管部門促進民營經濟發展的若干舉措》，對提振民營經濟發展信心，依法規範和引導民營資本健康發展具有重要意義。

22條舉措聚焦五個方面，落實國務院部署要求，回應了民營經濟各類關切。首先是持續優化民營經濟發展環境。持續破除市場准入壁壘，全面落實公平競爭政策制度，強化制止濫用行政權力排除限制競爭的反壟斷執法，完善社會信用激勵約束機制，健全失信行為糾正後的信用修復機制。

二是加大對民營經濟政策支持力度。完善信用信息歸集共享，健全中小微企業和個體工商戶信用評級和評價體系。完善支持政策直達快享機制。

三是強化民營經濟發展法治保障。持續完善知識產權保護體系，完善監管執法體系，杜絕選擇性執法，健全涉企收費長效監管機制。

四是着力推動民營經濟實現高質量發展。支持民營企業參與標準製定，計量服務中小企業。依法規範和引導民營資本健康發展，推動平台經濟健康發展。

五是持續營造關心促進民營經濟發展壯大社會氛圍，及時推廣經驗做法，加大宣傳。

市監總局表示，22條舉措將極大提升民營企業謀發展、謀改革、謀創新的積極性和主動性，讓民營經濟這支生力軍更有力量，使民營經濟迎來更加廣闊的發展舞台和更加光明的發展前景。