會計師行：香港新股下試11年新低　第4季挑戰大

本港新股表現持續疲弱，有一間會計師行指，首三季錄44宗新股上市，按年跌14%，集資總額按年大減61%至247億港元。在息口高企、內地經濟反彈不似預期、地緣政治局勢緊張等因素下，本港市場估值仍乏力，未見國際資金回流，料今年全年集資額或下試過去11年以來低位，即約900億元集資額，甚至低見500億元，認為今年不應將焦點放於集資額，反而應趁機會加強本港金融市場基建、上市制度，以把握未來反彈時的機會。

該行會計師指出，環球市場正處於「後量化寬鬆時代」，息率在過去一年半急升5.25厘，投資者偏好避險產品，加上人民幣年初至今貶值約一成、港股低迷等，令企業估值受壓，均令環球新股市場表現偏弱，而香港作為國際金融市場自然不能幸免，今年新股上市的平均市盈率僅11倍。

環顧首三季新股集資排名，香港僅排名第8，落後於非傳統金融市場阿布扎比、印度及印尼，三者分別依次排第5、6及7位。首三甲則是上海證券交易所、深圳證券交易所及美國納斯達克市場，第4位是紐約證券交易所。

該會計師指，首三季第5至8位的集資額相近，作為集資選擇地而言，香港與全球對標仍屬理想選擇。目前未見阿布扎比、印度及印尼再有特別大型新股上市，料本港第四季將有1隻大型新股和兩隻中資概念股上市推動，總結全年有望回升至第5位。

港府及香港聯交所今年與多地簽署合作備忘錄，包括中東、東盟等地區。他建議當局思考如何落實，以吸引更多海外企業來港上市，並應加快落實措施出台、構建多元化及多層次市場，才能好好把握市況回暖時的機遇。例如建立私募及風險投資市場，為這類些的專業投資者提供數碼化平台，以推動市場創新和促進新興投資產品和另類資產類別的發展。

他又指，本港中小型企業有逾36萬家，對香港經濟有一定貢獻，惟目前欠缺服務這類公司的融資平台，當局應盡快改革GEM(前稱創業板)，不單有助中小企集資，也能扶助其發展，從而促進香港經濟發展。另也能吸引其他地區的中小型企業來港上市，擴大本港投資選擇。

他以2018年上市制度改革為例，允許海外上市公司來港作第二上市，惟要直至2019年11月才有首家第二上市公司掛牌，之後才有一波中概股「回流潮」。制度改革成效未必立竿見影，但不做就無法捕捉趨勢帶來的紅利。