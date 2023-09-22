債息曲線之父：美國經濟篤定衰退　開始日期會係...

被稱為「美債孳息率曲線預測之父」的杜克大學金融學教授坎貝爾哈維（Campbell Harvey）認為，儘管民眾對美國經濟軟着陸的樂觀情緒愈趨強烈，但倒掛的孳息率曲線仍然正確地預示經濟衰退，同時批評聯儲局在對抗通脹期間犯下了一個重大錯誤。

Harvey表示，經濟衰退尚未到來，市場正密切關注衰退指標的準確性。歸咎原因，孳息率通常預告經濟將在未來來臨，過去4次衰退的平均等待時間，是從倒掛開始的13個月。聯儲局數據顯示，該曲線在去年10月26日正式倒掛，換言之，時至今天已倒掛近11個月。

他又指到，雖然過去幾個月孳息率曲線的倒掛趨平，但這是典型的情況，在過去4次衰退開始之前，孳息率曲線都是趨平的。以歷史為鑑的話，他估計潛在衰退的開始日期將在今年12月或明年1月。

談到陷入衰退的原因，他認為聯儲局在過去一年大舉加息遏通脹，使經濟衰退迫在眉睫。利率高企使經濟曝露於走入低迷的風險，尤其是考慮到加息的滯後效應，意味着金融環境目前可能仍處於去年加息後收緊的過程之中。

聯儲局於9月議息會議後將利率維持不變。Harvey認為聯儲局犯了一個重大錯誤，儲局不僅說是暫停，而是應該說「到此為止」。聯儲局應該考慮的，是今年減息的可能性，而不是進一步加息。