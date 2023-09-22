恒隆：香港經歷系統性轉變　樓市暴利日子不復返

「香港曾為全球市場穿針引線，人人受惠，如今全球市場已經萎縮，而且會繼續萎縮。」他認為，商業活動已在放緩，敏感或戰略物品都不再流經香港，人員流動和資金都明顯受到美國遏制，在未來的日子只會惡化。不過他指，這不代表香港經濟會沒落，但香港確實必須迅速調整和適應以保一席之地，這個過程無疑充滿挑戰和痛苦，改變是必要的，察覺不到或不願承認都會帶來禍患。

他談及樓市時表示，香港應對3年疫情的方式令更多人離港，意味需求下降，但經濟轉弱，地價和住宅樓價均會受壓，隨土地供應增加，樓價便會放緩，這種趨勢已開始，暴利的日子會一去不復返，唯一亮點可能是豪宅市場，因為內地許多富人都渴望移居香港。他預期，這不僅僅是周期性的轉變，而會是系統性的轉變，長遠來說，這個轉變會令香港更具競爭力，只是轉變出現得不太合時，樓價持續下跌，或令經濟雪上加霜。

他又稱，有兩個道理今日已不合時宜，第一，內地不景氣，則香港受惠；內地繁榮，則香港更繁榮，由於美國現時否認一國兩制框架的存在，內地受苦，則香港與之風雨同舟。第二，購置房地產總錯不了，只要看長線便不會虧本，當外部環境轉變，香港人的思維模式必須隨之而變。

「與內地相比，香港的困難可謂微不足道，香港正慢慢從疫情中恢復過來，預計不會迅猛反彈，希望會穩定復甦。零售銷售額己有所改善，也可預期店舖租金會緩緩上升。」

他解釋，辦公樓租賃收入反映整體商業活動，尤具是金融業及相關專業服務，由於預計美國會進一步打擊這些行業，所以租金復甦步伐會綬慢，未來數年核心商業區甲級辦公樓會有大量供應，從而進一步拖慢復甦速度，次級地段的租出率和租金升幅可能會稍遜。

他預告，今年公司大概不會購置地塊，但未來總有一天會有此意，儘管確實時間很難預測，但團隊會一直留意，而買得對絕不僅僅是趁低吸納，而是成功購置地段優越、政府發展大綱合理的地塊。