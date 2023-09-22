【產經直播】港股低位回升　見底定死貓彈？

港股周五(22日)先跌後升，重上萬八關，恒指低開77點，但觸及今年低位17,573點隨即拗腰反彈，最多升423點，收市仍升402點，報18,057點，近全日最高點。港股守得住支持位，後市可望擺脫頹勢？還是只係死貓彈？

滙豐分析指，不再預測香港住房市場將復甦，料明年上半年樓價跌5%，下半年企穩。再有銀行睇淡樓價，加上美聯儲對明年減息幅度最新預測比之前低，高息環境維持下，本地地產股低處未算低？

強積金研究機構積金評級預計，9月份強積金虧損約278億元，人均蝕5900元，將為今年第5個月錄得投資虧損。積金評級指出，香港及中國股票基金表現繼續落後，不僅於年初至今錄得約7.6%的投資虧損，亦在所有強積金資產類別中表現最差。今年首9個月美國股票基金跑贏香港及中國股票基金約23.2%，是自強積金推出以來第二大的首9個月回報差距。強積金最新可以點部署？

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