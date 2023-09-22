【產經直播】港股低位回升 見底定死貓彈？
2023年09月22日 16:17
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港股周五(22日)先跌後升，重上萬八關，恒指低開77點，但觸及今年低位17,573點隨即拗腰反彈，最多升423點，收市仍升402點，報18,057點，近全日最高點。港股守得住支持位，後市可望擺脫頹勢？還是只係死貓彈？
科指反彈逾3%，成分股普遍向上。龍頭科網股ATM齊齊彈3%過外，快手(01024)更急彈逾半成。快手獲中金唱好，維持「跑贏行業」評級，目標價82港元，公司電商及「內循環廣告」收入保持強勁，已連續多個季度穩步兌現業績，料利潤進入釋放期。快手自研文生圖大模型「可圖」日前亮相，加上公司繼續回購股份，對股價有利？
有港府「促進股票市場流動性專責小組」成員表示，短期刺激措施會很快落實。港交所(00388)升3%，可否短炒一轉博措施出台？
滙豐分析指，不再預測香港住房市場將復甦，料明年上半年樓價跌5%，下半年企穩。再有銀行睇淡樓價，加上美聯儲對明年減息幅度最新預測比之前低，高息環境維持下，本地地產股低處未算低？
強積金研究機構積金評級預計，9月份強積金虧損約278億元，人均蝕5900元，將為今年第5個月錄得投資虧損。積金評級指出，香港及中國股票基金表現繼續落後，不僅於年初至今錄得約7.6%的投資虧損，亦在所有強積金資產類別中表現最差。今年首9個月美國股票基金跑贏香港及中國股票基金約23.2%，是自強積金推出以來第二大的首9個月回報差距。強積金最新可以點部署？
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