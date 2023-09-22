人心惶惶！傳滬台兩地裁員　高通證實進行組織調整

外媒報道，近來市傳全球手機晶片大廠高通(Qualcomm)即將在內地與台灣進行大規模裁員，高通周五(22日)證實，公司將進行組織調整，台灣也是其中一部分。

市傳高通上海研發中心將進行大裁員，幅度約20%，正式員工資遣費為N+4(年資加上4個月)，合約員工則有N+7，台灣也傳出高通陸續通知員工面談裁員，並有傳台灣遣散條件不及內地，方案僅有N+3，令台灣員工怒稱根本是「次等公民」待遇。

受累手機銷售疲弱，高通對於下半年看法保守，預計去庫存去將延續至年底，將採取行動節省開支。

高通表示，公司在第3季財報電話會議上和8月份提交的季度報告中曾指，鑑於整體經濟面與市場需求持續的不確定性，預計採取進一步的調整措施，以實現在關鍵的增長領域和多元化機會的持續投資，相關計劃仍在研議中，但預期主要措施將會包括組織調整。

公司也預估，在採取相關措施時將會連帶產生大量額外的調整費用，其中一大部分將反映在2023會計年度第4季，目前預計這些措施在2024會計年度上半年大致完成，在台灣採取的調整措施也是之前對外溝通相應計劃的一部分。