羅兵咸：內銀對公房地產業貸款整體不良率上升

內房危機令人關注，羅兵咸永道中國發表最新一份中國銀行業報告指，截至2023年6月底，內地銀行對公房地產業貸款整體不良率為4.2%，較上年底增加0.17個百分點；大型銀行不良率於高點回落，但股份制銀行及城農商行風險仍持續暴露。

首6個月，上市銀行對公房地產業貸款規模約7.86萬億元人民幣，佔對公貸款總規模8.6%，較2022年底下降0.75個百分點。

羅兵咸永道中國金融業主管合夥人張立鈞表示，人民銀行上半年綜合運用多種貨幣政策工具，引導金融機構穩固信貸支持實體經濟的力度。銀行業加強內債風險管理，並繼續支持房地產市場及民營企業平穩發展。

2023年上半年，中國58家上市銀行整體營業收人較去年同期增長0.5%，較去年同期增速明顯回落。撥備前利潤下降1.78%，淨利差和淨息差持續收窄。

羅兵咸永道香港銀行業與資本市場主管合夥人譚文傑指，由於銀行業績往往落後於整體宏觀經濟周期，預期銀行業面臨的壓力和挑戰將持續到下半年。銀行將繼續支持實體經濟和科技創新，同時亦需要管理成本、提高資產質量，以及加強風險管理控制。