道期牛皮　美匯見105.59　油價微升

美匯指數報105.59；港匯見7.8210；離岸人民幣(CNH)報7.3012；美元兌日圓報148.29；歐元處1.0646；英鎊報1.2247。金價報1,927.15美元。油價升0.7%，布油報92.74美元，紐油處90.26美元。比特幣見26,702美元。道指期貨升6點。

焦點數據：

21:45 美國9月製造業採購經理人指數

21:45 美國9月綜合採購經理人指數

21:45 美國9月服務業採購經理人指數

●港股先跌後升，重上萬八點大關。恒生指數收市報18,057點，倒升402點或2.27%，主板成交1018億元。恒指全周跌125點或0.68%。

-阿里旗下菜鳥擬下周遞表申港上市，集資最多78億。

-極兔最快下周闖關，下月底港掛牌，集資額料縮至39億。

-恒隆：香港經歷系統性轉變，樓市暴利日子不復返。

-會計師行：香港新股下試11年新低，第4季挑戰大。

-致同：港交所應就ESG報告披露規定發指南及提供支援。

-魯大師彈弓手，取消會議或撤派息決定，股價曾插20%。

●滬深三大指數高收。滬綜指報3,132點，升47點或1.55%；深成指收復10,000點關口，收報10,178點，升197點或1.97%；創業板指數亦重上2,000點關口，收報2,013點，升45點或2.32%。

-羅兵咸：內銀對公房地產業貸款整體不良率上升。

-會計師行降A股全年上市宗數及集資額。

-惠州推13項措施促進房地產市場穩定健康發展。

-擴大對外開放！傳內地考慮放寬外資A股持股限制。

-內地公布22條措施，全力支持民營經濟發展。

香港經濟：

●滙豐轉軚對香港樓市「死心」，明年上半年樓價料跌5%。

●財庫局許正宇：香港應與卡塔爾金融科企加強合作。

●積金評級：9月MPF人均料輸5900元，中港股表現差絕。

●二手樓價指數連跌6周，累挫近4%。

外地經濟：

●阿克曼料長期利率進一步向上，仍睇淡債券。

●AI炒風短癮！外資速逃台股，今年流入資金已「歸零」。

●鈴木俊一：不排除任何外匯選項，正以高度緊迫感關注貨幣。

●債息曲線之父：美國經濟篤定衰退，開始日期會係...

●日本央行維持利率於負0.1厘不變，日圓匯價急走低。

●薩默斯：聯儲局預測太樂觀，美經濟陷五大風險。

企業消息：

●人心惶惶！傳滬台兩地裁員，高通證實進行組織調整。

●投資者熱情急降，Arm上市僅一周已「破發」。

●京東到家iPhone 15系列手機銷售較14系列增2.5倍。

●蘋果iPhone 15系列發貨，Pro版中港兩地炒價有幾高？

●任正非：華為會愈來愈困難，也會愈來愈興盛。