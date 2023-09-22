華潤水泥擬更名為「華潤建材科技控股」

華潤水泥控股( 01313 )宣布，董事局建議將公司的英文名稱由「China Resources Cement Holdings Limited」變更為「China Resources Building Materials Technology Holdings Limited」及公司的雙重外文中文名稱由「華潤水泥控股有限公司」變更為「華潤建材科技控股有限公司」。

建議更改公司名稱須待股東於股東特別大會上以特別決議案的方式批准；及開曼公司註冊處處長批准並向本公司發出更改名稱註冊證書後，方告作實。

董事局亦建議對現有章程大綱及細則作出若干修訂，以反映建議更改公司名稱並符合將於2023年12月31日生效的上市規則有關上市發行人須透過電子方式發布公司通訊的若干修訂，及採納新章程大綱及細則，納入及合併所有建議修訂，以取代並廢除現有章程大綱及細則。建議修訂現有章程大綱及細則及建議採納新章程大綱及細則將於建議更改公司名稱生效時同時生效，惟須待股東於股東特別大會上以特別決議案的方式批准；及建議更改公司名稱生效後，方告作實。