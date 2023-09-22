第三屆TERA-Award智慧能源創新大賽啟動　發掘解決方案

環境及生態局副局長黃淑嫻(左三)、恒基兆業地產有限公司、香港中華煤氣有限公司主席李家傑(右四)、國家電力投資集團有限公司黨組成員、副總經理盧洪早(右三)、EnerVenue主席兼首席技術顧問、美國國家科學院院士、史丹福大學材料系終身教授崔屹(右二)、香港科學院創院院士、香港大學化學系講座教授任詠華(左二)、煤氣公司常務董事黃維義(右一)及煤氣公司首席投資總裁陳英龍(左一)為第三屆TERA-Award大賽主持啟動儀式。

【營業資訊】第三屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽於9月19日(周二)起接受報名，由當日起至2023年12月17日，全球科創團隊可向大會提交智慧能源領域的創新技術和解決方案，共同為零碳願景目標進發。

本屆大賽以「尋找零碳科技新力量」為主題，涵蓋六大參賽範疇，包括「可再生能源」、「儲能及能源轉化」、「碳中和」、「氫能」、「能源數字化」，今年新增「綠色智慧城市」範疇，以鼓勵多方面零碳應用方案。冠軍獎金達100萬美元，得獎團隊更有機會獲投資者及企業協助落實參賽項目，不同領域的專家、知名導師、投資方將與獲獎團隊交流，讓有關項目得以迅速成長和落實應用。

TERA-Award大賽由香港中華煤氣有限公司與國家電力投資集團有限公司聯合主辦。恒基兆業地產有限公司、香港中華煤氣有限公司主席李家傑表示：「前兩屆TERA-Award大賽已從全球招募到來自超過41個國家和地區共483個零碳科技的創業項目，我相信只要全世界的科學家團結起來，通過創新科技的力量，就能打造真正全方位的零碳智慧世界，有望解決地球危機。這不僅是一場比賽，更是中華煤氣作為百年能源企業的承諾和擔當。我希望TERA-Award能成為全球能源科技創新創業者匯聚平台，共同推動綠色經濟的發展，保護我們的家園。」

國家電力投資集團有限公司黨組成員、副總經理盧洪早期望，徵集更多不同範疇具突破性及前瞻性的技術與解決方案，「TERA-Award大賽初衷就是面向全球尋找零碳科技新力量，並為創新產品和解決方案從獎金、資源、場景等方面全鏈路賦能，加速綠色能源先進技術的『落地生根』，吸引更多跨國別、跨行業、跨學科的創新力量，引領全球智慧能源技術發展方向。」

出席啟動典禮的環境及生態局副局長黃淑嫻樂見煤氣公司舉辦新一屆大賽，繼續推動能源行業發展。她致詞時表示：「氣候變化不分地域，是全球須共同面對的挑戰。聯合國秘書長近期提到『全球沸騰』一詞，凸顯各方須共同努力應對挑戰的迫切性。要應對氣候變化，不能單靠政府的努力，我們必須與私營界別及民間團體合作，採取迅速及果斷的行動。推動先進科技發展有助實現碳中和，應對氣候變化，並確保可持續的未來。」