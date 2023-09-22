曹德明：高成數新按保適用於樓花　促一手樓回穩

香港按證保險有限公司宣布，按揭保險計劃就樓花住宅物業作出修訂，修訂後與已落成住宅物業看齊。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，按證保險公司自2019年3度修定按揭保險計劃的樓價上限，市場反應正面，申請按揭保險計劃的個案及比例更一度創下紀錄新高，反映新按保措施能讓更多首置人士以較低首期上車。

他指出，新按保措施成效顯著，但過往只適用於現樓，並不適用於樓花。根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年首8月樓花按揭宗數為1,135宗，對比去年同期的3,074宗大跌1,939宗或63.1%，創近17年的首8個月新低。

他續指，雖然今年部分大型新盤銷售情況理想，但透過經絡按揭轉介研究部內部統計，該些新盤逾8成買家採用建築期付款方案(建期)，反映大多數新盤買家欲透過建期並使用高成數按揭入市，因此使樓花市場走勢偏弱。而是次政府因應時機，有序地放寬首置人士樓花按保成數上限，相信能帶動樓花市場回穩，對樓按市場有正面支持作用。

他另稱，建期付款需要在物業落成後才可上會，由於簽約與成交的日子較長，當臨近上會時，樓市有顯著下跌，買家申請按揭時便有機會遇上估價不足的情況。而現時樓花按保成數上限放寬後，買家可即時上會申請高成數按揭，避免日後遇上估價不足的問題。