屯門兆禧苑一房持6年蝕32萬　獲新買家Full Pay購入

居屋單位近期都要蝕讓。屯門兆禧苑一房單位，新買家於已補價自由市場「一筆過」以340萬元購入，約6年帳面蝕約32萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲指，筲箕灣形薈1A座低層H室，實用面積約281方呎，開放式間隔，原先開價590萬元，獲買家洽購，以483萬元承接，累減逾107萬元，呎價約17,189元，原業主於2016年8月以560萬元購入上址，持貨逾7年帳蝕77萬元，期內跌約14%。

●利嘉閣劉信文稱，西灣河鯉景灣安明閣中層A室，實用面積約565方呎，套三房間隔，新買家為區內客，居於區內多年，原業主最初開價1,200萬元，累減342萬元，以858萬元易手，呎價約15,186元。

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九龍區

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城9月暫錄7宗二手買賣，包括27座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望園景，原先開價660萬元，議價後以640萬元易手，呎價約12,379元。

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新界區

●祥益邱家邦表示，屯門居屋兆禧苑A座中層5室，實用面積約363方呎，一房間隔，外區客考慮到屋苑鄰近親友方便照應，已補價自由市場「一筆過」以340萬元購入自住，呎價約9,366元，原業主2017年以約372萬元連地價購入，帳面蝕約32萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳公屋景林邨景楠樓低層10室，實用面積約407方呎，兩房間隔，有裝修，上月放盤叫價250萬元，近日調整至190萬元，昨晚終獲綠表買家以188萬元承接，累積減幅約25%，呎價約4,619元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山9月暫錄約20宗二手買賣，按月跌約五成，居屋錦泰苑C座高層3室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約680萬元，議價後售640萬元，呎價約9,846元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山銀湖‧天峰3座低層C室，實用面積約550方呎，兩房間隔，望園景，放盤兩個月，叫價895萬元，成交價845萬元，呎價約15,364元，原業主於2018年7月購入，持貨約5年帳面虧蝕25萬元。

●世紀21奇豐李嘉文透露，沙田第一城30座中層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，望內園景，放盤1個月，開價600萬元，以588萬元成交，呎價約13,038元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍9月暫錄約27宗二手買賣，按月跌約15%，好運中心竹林閣高層H室，屬電梯不達之樓層，實用面積約427方呎，兩房間隔，6月開價約620萬元，其後減至550萬元，議價後以480萬元易手，累減140萬元，呎價約11,241元。

●中原區國健稱，粉嶺居屋昌盛苑A座中層5室，實用面積約650方呎，三房間隔，開價約480萬元，經議價後以未補價居二市場價473萬元獲承接，呎價約7,277元，新買家為用家。

●中原劉德興表示，粉嶺牽晴間9月暫錄約4宗二手買賣，屋苑4座中層A室，實用面積約410方呎，兩房間隔，放盤時開價約510萬元，議價後以495萬元易手，呎價約12,073元，新買家為用家，原業主持貨約6年帳面獲利約20萬元。

●美聯王偉健指，元朗YOHO MIDTOWN的1座高層C室，實用面積約973方呎，套四房連工人套房間隔，屬屋苑特色戶，早前以1,550萬元放售，獲區內家庭客議價132萬元，以1,418萬元轉手，呎價約14,573元。

●利嘉閣許喜龍稱，荃灣荃德花園A座高層G室，實用面積約341方呎，兩房間隔，附設新裝修，原先開價460萬元，已低過購入價，累減至432萬元易手，呎價約12,669元，原業主於2018年4月以約470萬元購入，持貨約5年帳面虧損38萬元。

●美聯何振榮指，荃灣柏傲灣2A座高層D室，實用面積約903方呎，套三房連工人套房間隔，單位放盤多時，最初以1,680萬元放售，多次下調叫價，終獲首置客以1,560萬元承接，呎價約17,276元，原業主2017年以1,577.3萬元購入，帳面蝕讓。

●美聯曾偉雄表示，東涌藍天海岸6座高層D室，實用面積約781方呎，套三房連工人房間隔，半年前以950萬元放售，及後多次下調叫價，終獲首置家庭以856萬元承接，累減94萬元，呎價約10,960元。

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