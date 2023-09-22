力谷新盤！長沙灣土瓜灣項目夥代理推置業優惠

發展商繼續展開最新銷售部署，其中馬頭角項目加推4伙全新兩房戶型，另有長沙灣及鄰近港鐵土瓜灣站的新盤，夥拍代理推出不同置業優惠。

●文曜周五首加推4伙B室兩房戶 周六開放示位

建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，於周五(22日)首度加推4伙B室兩房單位供買家選購，並安排周六(23日)開放高層B室示範單位予公眾參觀。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目早前推出的31伙，不少已獲意向買家選購及預留，公司繼日前加推4伙一房後，今日再度加推單位應市。

是次新推出的B單位，享有九龍塘一帶市景，扣除最高25%折扣後，折實售價由1,054.87萬至1,212.75萬元，實用呎價由約16,229至18,658元。考慮到單位景觀及開則因素，屬原價加推。

●長沙灣睿峰兩房戶買家可獲贈8.88萬旅遊或購物禮券

中秋將至，鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，將夥拍四大代理行推出節日優惠，即日(22日)起經由美聯物業、中原地產，香港置業或利嘉閣，購買項目兩房單位的買家，可獲贈價值8.88萬港元的旅遊或購物禮券。

項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，該盤自今年2月初以現樓方式推售以來，累積售出94個單位，套現超過10億元。整個項目已累售283伙，總成交金額逾26億元。

●親海駅夥美聯推置業優惠 首5名買家可獲家具禮券

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，10月份多個全新盤登場，料延續新盤平賣策略，刺激準買家入市意欲，預期全月一手成交量可望按月錄顯著增長。

●名日‧九肚山5號洋房招標售出 成交價2100萬元

上述洋房成交價，對比本月初招標售出的21號洋房，售價高出約3%，該座洋房當時成交價 2,038萬元，呎價約22,873元。

他又指，項目現僅餘少量三房及四房戶型的分層單位可供發售，發展商正積極考慮加推該類單位。

●土瓜灣站明雋推720天先住後付計劃 繳付樓價6%可住

她指出，樓盤開放現樓以來參觀反應踴躍，不乏區內及區外客戶。項目開售至今累售22伙，套現超過1億港元，平均成交呎價約19,066元。

此外，該盤委託美聯為獨家代理，該行住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，美國維持息率不變，預計息口將見頂，對市場影響正面。

配合項目銷售，即日(22日)起經該行購買指定單位，可獲贈最高18萬元家具賀禮，暫定名額兩名。

●傲玟周五招標售3伙 套現逾6313萬元

何文田傲玟今日(22日)上載最新成交紀錄冊，以招標形式再售出3伙，涉及金額逾6,313萬港元。

售出單位包括6座7樓A室，實用面積1,388方呎，成交價2,720.48萬元，呎價約19,600元。另外兩宗成交為6座10樓D室、以及同座17樓D室，實用面積均為887方呎，分別以逾1,756.43萬及1,836.09萬元售出，呎價約19,802及20,700元。

●林海山城周五沽1伙 售價1620萬元