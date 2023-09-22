富士高實業遭大客索賠2800萬　將由供應商主導解決問題

集團表示，接獲函件後，與客戶及供應商舉行會議。於周四(9月21日)，集團致函供應商申索索賠金額。此外，於周四，該客戶、供應商及集團舉行三方會議，會上協定供應商將主導解決有關問題，該客戶及集團將向供應商提供支持，提供與品質問題有關的必要資料，以加快和解程序。

截至3月底止財年，該客戶為富士高實業的最大客戶，向其銷售總額佔集團收入約37.2%。直至公告日期，集團一直接獲該客戶採購該音響耳機及該客戶其他產品的訂單。此外，該客戶亦就其新款音響耳機向集團下訂單，而並無因品質問題撤銷對集團的委託服務。另一方面，於公告日期，集團僅委託供應商提供上述該款音響耳機所用電池。

考慮到索賠金額尚未核實及確認；及於公告日期，集團尚未就解決品質問題與該客戶及供應商達成正式最終協議，品質問題對集團財務狀況及經營業績的確切影響仍有待評估。