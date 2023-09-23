專家樓評：買「事故單位」較易借唔足　需多做工夫

香港目前對於「事故單位」定義並不明確，也沒有一個官方的定義，坊間一般理解為單位內發生非正常死亡事故，例如謀殺、自殺等。然而，對於因病過世的個案是否列入「事故單位」，各銀行及估價公司的看法並不一致。

近日接到一案例，客戶考慮購入一個大幅低於銀行估價30%的單位，該單位內曾有住戶因病過世，由於客戶並不認為這是「事故單位」，因此對業主叫價大幅「低水」感到疑惑，並擔心會否有其他問題，而銀行是否能如常批出按揭。

部分銀行不接受申按

在尋求協助前，客戶已自行做了網上銀行估價，其中一家大型銀行的估價為900多萬元，與該單位業主的出售價格700萬元相差逾30%。但根據經驗，網上銀行的估價並不一定準確，而且即使有網上銀行的估價，也不代表該銀行會批出按揭。果不其然，在為客戶向該銀行查詢口頭估值時，銀行便回覆該單位屬於「事故單位」，未必能批出按揭。

因此，轉向能接受「事故單位」按揭的銀行查詢，得知該單位的估價正好是業主的出售價格700萬元。在確認真實估值並能夠進行按揭後，客戶很快就決定購入。另外，亦為客戶向銀行爭取「平反」，希望能夠說服該原本不接受「事故單位」按揭的銀行批出按揭以增選擇。

這個案例提醒大家，在尋找「筍盤」時，不要只依賴網上銀行估價，便作出購入決定，可找按揭代理協助，又或是多向一兩家銀行查詢口頭估值，這比網上銀行估值更能反映市場價格，並能更早發現是否有會影響按揭審批的異常情況。

除了銀行估值，亦可以詢問地產代理、管理處，並在網上查詢心儀的物業，是否曾有「事故」發生。另外，也可以查冊該單位過去的業主，看看他們是否在持有物業期間去世，並進一步了解去世的原因和地點。當然，最簡單的方法是找專業的按揭代理進行預先評估，以便更安心地購買單位。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣