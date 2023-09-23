道指跌106點　科技股向好　Apple尾市升幅收窄

美股連跌4日，3大指數周五(22日)都以貼近全日低位收市。雖然美國債息衝高後回落，但投資者仍然關注美國今年內或再加息，及政府停擺風險。

道指輕微高開6點後，曾反覆上升最多85點，高見34,156點，臨近收市又再度轉跌，最終收報33,963點，跌106點或0.31%。而以科技股為主的納指亦一度反彈近1%，但升勢未能維持，收報13,211點，跌12點或0.09%。至於標指則收報4,320點，跌9點或0.23%。

全星期計，道指跌1.9%，而標指與納指分別下挫2.9%和3.6%，為連跌第3周，亦是3月以來最差單周表現。

重磅股中，Meta升1.1%，英偉達(Nvidia)亦升1.5%；iPhone 15開始發貨，蘋果公司(Apple Inc.)股價一度反彈1.8%，收市升勢縮窄至0.5%。

不過反映中國概念股表現的金龍指數則升2.87%。

美國聯儲局兩名官員分別表示，若經濟數據不符合預期，聯儲局仍要持續加息。有貨幣政策投票權的波士頓聯儲銀行總裁Susan Collins認為，雖然最新的通脹數據令人鼓舞，但同時也反映出，聯儲局對抗通脹的工作未完結。又指，聯儲局可能需進一步加息，而利率持續高企的時間或較原先估計為長。

另外同樣有貨幣政策投票權的聯儲局理事Michelle Bowman亦指出，雖然通脹漸趨溫和，但目前的美國利率水平，仍未足以確保通脹回落至2%的目標，當局仍要有再加息的必要，而且維持高利率一段時間。

此外，港股ADR指數按比例計算，收報18,006點，跌51點或0.28%。

大型藍籌升跌不一，滙豐控股收報61.84港元，較港收市高0.44元；騰訊控股收報311.1元，較港收市低2.5元。