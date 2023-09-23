【錢夫人巡舖】中小行輪住加息　息率吸引過綠債！

綠色債券已於今個星期一(18日)開賣，加上聯儲局鮑爺大放鷹姿話繼續加息，連帶港銀呢邊都進取加定存息同外面「拼過你死我活」！今個星期焦點，為一批中小行輪住加息莫屬，息率甚至比綠債更加吸引。

其中，大新銀行最新將全新VIP客戶6個月定存息上調至4.9厘，較綠債畀到嘅4.75厘高1.75厘，存款額介乎10萬至50萬港元，錢夫人計過，放50萬港元新資金入大新，半年賺到12,250港元。不過要留意，該行VIP客戶的全面綜合理財總值要求至少是100萬港元。

非VIP客戶方面，大新則指客戶存新資金100萬港元，4至6個月定存息都係4.7厘。

另外，俗稱「上商」嘅上海商業銀行同樣加息，6個月存息有4.13厘，3個月存期有4.03厘，起存金額只需要1,000港元新資金。

交銀香港方面，6個月存期加至4.15厘，起存額2萬港元，新舊資金都得。

另富邦都加咗6個月定存息至4.6厘，新資金起存額是50萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機應用程式辦理。

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