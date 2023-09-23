郭家耀：內地新能源汽車業看俏　比亞迪滲透率望續突破

中汽協早前公布，內地8月份新能源車產銷分別完成84.3萬及84.6萬輛，按月各升4.7%及8.5%，按年分別增長22%及27%，市場佔有率達32.8%。期內，內地新能源車國內銷量75.6萬輛，按月增長11.4%，按年升29.7%；新能源車出口9萬輛，按月跌11.2%，按年增長8.1%。至於首八個月內地新能源車產銷分別完成543.4萬及537.4萬輛，按年分別增長36.9%及39.2%，市場佔有率達29.5%。首八個月內地新能源車國內銷量464.7萬輛，按年升32%；新能源車出口72.7萬輛，按年增長1.1倍。

早前比亞迪董事長王傳福在公眾場合上表示，有信心今年實現銷量300萬輛，預計集團下半年將繼續保持利潤穩健。比亞迪今年上半年實現營業收入2,601.24億元人民幣(下同)，按年增長72.72%；歸屬於上市公司股東的淨利潤109.54億元，按年增長204.68%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤96.95億元，按年增長220.02%；經營活動產生的現金流量淨額819.71億元，按年增長89.81%。

受惠新能源汽車業務理想，期內毛利按年增加134.4%至476.73億元；毛利率由13.51%升至18.33%。上半年汽車業務收入2,088.24億元，按年增長91.1%；手機部件收入510.9億元，按年增長24.4%；分別佔集團總收入80.28%及19.64%。根據中汽協數據，今年上半年比亞迪新能源汽車市佔率進一步擴大至33.5%，按年增長6.5個百分點，持續維持中國新能源汽車行業龍頭地位，同時亦蟬聯全球銷量排名第一，可見其品牌影響力很大。

踏入9月的「金九銀十」銷售旺季，各車企為進一步搶佔市場、完成年度銷售目標，不惜進一步降價促銷。多家車企加入價格戰，比亞迪早前公布，購買指定車款可獲折扣外，並推出保養等其他優惠。其中，2023款「元Pro」推限時優惠，購車時支付2,000元，可用抵銷8,000元購車款項，等於6,000元折扣，按該款汽車廠商指導價介乎9.58萬至11.38萬元計，折扣幅度介乎約5.3%至6.3%，為期一個月。展望內地新能源汽車產業將延續良好的增長勢頭，集團的銷售量持續創歷史新高的同時，滲透率亦有望繼續突破，穩居中國車企乘用車銷量第一的寶座位置。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)