陳樂怡：中國宏橋或受惠增量需求　考慮待股價回調收集

美國聯儲局9月一如預期按兵不動，點陣圖顯示年內尚有一次加息機會，2024年減息0.5厘，少於早前預期。當局調高今年經濟預測，另調低失業率預測。另外，主席鮑威爾指出中性利率很可能已有所提高，且高於當前經濟預測中對長期政策利率2.5%的預測。會後市場對於年底前加息至5.5至5.75厘區間預期略有升溫，減息時間表延至最快下半年。

我們認為，美國經濟稍有降溫，但尚有韌性。油價飆升令到名義通脹上行壓力加大，但核心通脹回落，減息門檻甚高，高利率將會持續更久，債息料於高位徘徊。美匯美債高企，中美息差維持較闊的距離，人民幣貶值壓力持續。8月底內房組合拳推出，目前一線城市銷售表現分化，數據未令市場興奮。人民幣弱勢難擺，恒指宜守穩2022年11月底的上升裂口17,300點附近。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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