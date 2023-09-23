陳樂怡：中國宏橋或受惠增量需求 考慮待股價回調收集
2023年09月23日 23:00
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美國聯儲局9月一如預期按兵不動，點陣圖顯示年內尚有一次加息機會，2024年減息0.5厘，少於早前預期。當局調高今年經濟預測，另調低失業率預測。另外，主席鮑威爾指出中性利率很可能已有所提高，且高於當前經濟預測中對長期政策利率2.5%的預測。會後市場對於年底前加息至5.5至5.75厘區間預期略有升溫，減息時間表延至最快下半年。
我們認為，美國經濟稍有降溫，但尚有韌性。油價飆升令到名義通脹上行壓力加大，但核心通脹回落，減息門檻甚高，高利率將會持續更久，債息料於高位徘徊。美匯美債高企，中美息差維持較闊的距離，人民幣貶值壓力持續。8月底內房組合拳推出，目前一線城市銷售表現分化，數據未令市場興奮。人民幣弱勢難擺，恒指宜守穩2022年11月底的上升裂口17,300點附近。
人民幣貶值，有利資源股。其中，中國宏橋(01378)為全球領先鋁生產商，全產業鏈100%自給自足。自2019年開啟產能搬遷計劃，能源結構改善，並可享雲南較低的水電價格。另外煤炭供應增加，中線價格下行，成本緩和料有利於盈利改善。加上，內地推出一系列穩增長、穩內房政策，地產竣工溫和向好，傳統需求的拖累減弱。長線而言，電動車輕量化，環球減碳行動加快興建綠色基建，均可帶來增量需求。估值上，現價對應2024財年預測市盈率約6倍，略高於5年平均水平，建議待股價回調至50天線附近(約7.4港元)收集。目標價8.9元，止蝕價6.6元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)