鄺紫珊：印度消費市場商機大　製造業及基建看高一線

近年印度股市受惠莫迪政府的多項利好政策影響都有不錯表現，上週印度SENSEX指數更一度刷新歷史新高，今年以來已累計升幅逾一成，觀乎近一年印度基金都有雙位數回報，部分最近六個月的升幅更達兩成以上。

印度股市已上升不少，其股市目前估值也較高，但由於企業質素及盈利增長，與其他新興市場比較，印度企業的溢價仍屬於合理水平，股市很大機會將重回高速增長軌道，尤其是印度將於明年舉行大選(五年一屆)，選舉行情將有利股市上揚，距離選舉尚有九個月，相信股市後市可以期待。

現階段印度市盈率處於過去長期平均值正1倍標準差位置，估值稍高，但企業EBITDA仍處於平均水平，反映印企資產負債表相對穩健，當地金融、消費及工業等也具備競爭力及未來的投資前景，也帶動股市有持續上升的動力，並且持續創新高，以中長線而言，其結構性優勢很大機會成為亞洲最值得關注的投資市場。

從經濟層面看，印度周期性增長強勁，國內生產總值(GDP)於2022至2023年度預計將增長7%，而未來仍有機會維持高增長，至於採購經理人指數在2022至2023年至今也是處於50以上擴張水平；印度人口已超越中國，其人口結構、勞動力趨勢及地緣政治等也是朝著正向發展，另外，也預計印度未來10年將有6.4億人口進身中產階級，預計2027年更有可能躍居成為全球第三大的經濟體。

隨着印度中產階級人口大幅增長，伴隨疫情過去，將為印度消費市場帶來龐大商機，尤其印度民眾更偏好非必需的消費品，好像黃金首飾等，這將有助帶動金字塔高端的消費產業，有利推動龐大的內需消費及帶動經濟急速發展，並且看好印度製造業興起，以及工業與基礎建設的相關產業，包括港口、國防、建築材料等。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊