曜熊理財：利率長期高企不利債券基金

美國通脹仍然遠高於美國聯儲局2%的目標，聯儲局將在更長時間內維持高利率，短期內政策難以出現轉變，美國經濟衰退機率大增，債券基金持續受壓。

債券交易員不再考慮明年上半年降息，自聯儲局開啟本輪加息周期以來，交易員一直在進行此類押注，但迄今為止尚未成功。當前聯儲局利率為5.25至5.5厘，遠高於美國年度通脹率和三個月年化數字，被視為經濟增長前景的威脅。

聯儲局在去年3月開始的激進加息周期中，於7月第十次加息後，下周將維持政策利率不變。市場相信利率保持在高位的時間愈長，美國經濟衰退的風險就會愈大。

隨着借貸成本上升和招聘疲軟開始侵蝕家庭支出，消費者經濟壓力的迹象也愈來愈多。現在正值隨着聯儲局接近其政策利率峰值，現在的焦點是美國經濟是否正在向軟着陸過渡，或者勞動力市場是否會走向更加衰退的前景。

目前的市場利率水平約5%，聯儲局2024年中前轉向降息基本不可能，今年底可能再加息一次，長期利率高企不利美股及美債，加上石油價格上漲可能導致近期通脹下降趨勢停滯甚至逆轉，從而需要維持更高的利率。

曜熊理財策略董事馬煒喬