【星期一．炒啲乜】港股終於有突破　係咪值得博？

不知不覺又踏入9月份最後一周,又就快到全月埋單計數的時候。恒指上周五(22日)曾跌至8月創下的今年低位17,573點,不過隨即掉頭抽上,最後更以接近全日高位18,057點收市,漲402點,重上18,000關,主板成交金額達1,018億港元。

在股市上有「Sell in May and go away, but remember to come back in September」之說,意思是「5月清倉,9月回歸」,並有指股票經紀會在5月放暑假,直到9月才回來。港股在9月開局造好,但如今恒指、國指及科指均連跌3周,來到最後一周,真的未知能否收個好尾。此外,歷史數據顯示,港股9月份表現往往稍弱,自2000年以來的過去逾20年,恒指在9月份的升跌比例各佔約一半。

經濟數據方面,9月中國財新製造業採購經理指數(PMI)將於周五(29日)公布,該指數8月份已重上51點,突破50盛衰分界線,呈現擴張,較7月份的49.2點回升,內地近來多管齊下刺激經濟,9月份數字能否保持上升勢頭仍有待觀察。

早前有分析指,自2018年以來,內地製造業受中美貿易戰及「動態清零」政策衝擊,加上中美局勢仍動盪,以及有一定程度的「脫鈎」,因而導致內地製造業前景暗淡,轉型升級固然難上加難,就連維持現狀也已經非常不容易。

無論港股後市如何,投資者部署時,不妨參考以下專家的財經分析及建議,以平衡風險。

1、郭家耀:內地新能源汽車業看俏 比亞迪滲透率望續突破

2、陳樂怡:中國宏橋或受惠增量需求 考慮待股價回調收集

3、葉尚志:李寧估值回落為長線吸納良機

4、鄺紫珊:印度消費市場商機大 製造業及基建看高一線

5、曜熊理財:利率長期高企不利債券基金