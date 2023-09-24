股神投降？巴菲特再沽惠普　每股要蝕兩成

「股神」巴菲特並非每次都贏錢，旗下投資旗艦巴郡在大約10日內兩度減持個人電腦生產商惠普(HP)，每股賣出價估計較去年入市時蝕超過兩成。

外媒報道，根據巴郡上周五(22日)提交給美國證券交易委員會文件顯示，公司在9月20至22日期間，以平均每股約27美元出售約480萬股惠普股票，套現約1.3億美元。巴郡剛於9月11至13日賣出約550萬股惠普，價值約1.6億美元。而兩度減持合共1,030萬股惠普，佔其原先持倉量約8.58%。兩度減持後，巴郡仍持有約1.1億股惠普，價值約30億美元，佔惠普11.2%股權。

巴郡去年4月意外披露持有惠普價值42億美元股份，當時估計每股買入價約35美元。惠普上周五(22日)收市報26.77美元，即較巴郡入市價下挫約23%，因此巴菲特今次減持惠普肯定是蝕賣。有分析員認為，巴菲特願意「壯士斷臂」，可能意味他算繼續減持惠普。

由於個人電腦市場低迷長達一年，颺上中國需求疲弱，惠普8月底下調全年盈利預測。惠普周一(11日)披露其財務報告控制方面的重大缺陷，缺陷與一位客戶以及某些銷售激勵計劃的付款申請有關。